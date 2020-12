Artiklen: Corona: Smitteniveauet stiger igen - 55 nye smittede på to dage

Corona: Smitteniveauet stiger igen - 55 nye smittede på to dage

Efter et stødt faldende smittetal per indbygger fra 20. november til i mandags går det nu igen den forkerte vej for Lyngby-Taarbæk Kommune. Det viser onsdagens tal fra Statens Serum Institut.

Tirsdag formiddag udtrykte borgmester Sofia Osmani en forsigtig optimisme til Det Grønne Område om det faldende smitteniveau. Men advarede også om, at det hurtigt kunne ændre sig.

Sådan gik det.

20. november var der registreret 311,3 smittetilfælde per 100.000 indbyggere den seneste uge. I mandags var det tal faldet til 209. Men dagens tal viser, at Lyngby-Taarbæk Kommune nu er på 241,1.

De seneste to dage er der registreret 51 nye smittetilfælde. Det samlede antal er nu 1.086.

På de to dage har man testet 355 flere nye borgere, så det samlede antal nu er 35.455.