Artiklen: Corona: Smitteniveauet fortsætter med at falde - 16 nye tilfælde

Niveauet for antallet af smittede per borger fortsætter heldigvis med at falde i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det viser søndagens tal fra Statens Serum Institut.

Lørdag var der 310,8 smittede per 100.000 indbyggere. Søndag er tallet faldet til 280,4. Lyngby-Taarbæk Kommune ligger nu nummer 10 ud af landets 98 kommuner, når det kommer til smittede per indbygger de seneste syv dage.

Det seneste døgn er der desuden registreret 16 nye smittetilfælde, så det samlede antal nu er 892. Der er i dette døgn testet 178 flere borgere, så 33.577 nu er blevet testet mindst én gang.