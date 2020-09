Som hovedregel kan der kun foregå besøg på plejehjemmene udendørs. Man kan som pårørende godt komme indenfor, hvis der er tale om kritiske situationer. Foto: Lars Schmidt Foto: Lars Schmidt

Send til din ven. X Artiklen: Corona: Skrappe restriktioner for besøg på plejehjemmene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona: Skrappe restriktioner for besøg på plejehjemmene

Fredag modtog kommunen på bud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det betyder, at der er indført meget voldsomme restriktioner for, hvordan man kan besøge sine pårørende på kommunens plejehjem.

Det Grønne Område - 14. september 2020 kl. 13:13 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man skal naturligvis være helt symptomfri, hvis man vil besøge en pårørende på en af kommunens plejehjem. Og man kan godt forberede sig på, at besøget vil foregå udendørs.

Det er nemlig kun i helt særlige tilfælde, at man må besøge sin pårørende inden for på et af kommunens plejehjem.

Årsagen er, at coronasmitten er steget, og i fredags modtog kommunen lige som 17 andre kommuner i hovedstadsområdet påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om at udstede midlertidige restriktioner mod besøgendes adgang til plejecentre.

Mandag trådte restriktionerne i kraft. De gælder foreløbig til og med udgangen af september.

FAKTA Gældende for alle besøg:

Besøgende skal 48 timer før besøget være uden symptomer på luftvejssygdom, herunder hoste og forkølelse o.l., som kan give mistanke om smitte med COVID-19

Besøgende skal afspritte hænder ved ankomst og efter besøget

Besøgende skal udvise god hoste- og nyseetikette - dvs. host og nys i ærmet

Besøgende skal holde 2 meters afstand og i videst muligt omfang undgå fysisk kontakt med beboere og personale

Hvis det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt, bør den besøgende og beboeren afspritte hænder umiddelbart før og efter kontakten Udendørsbesøgene kan kun finde sted, hvis man i forvejen bestiller tid og indgår aftale med afdelingen om besøgets varighed. Plejehjemmet skal registrere den besøgende med henblik for eventuelt behov for smitteopsporing.

De udendørs besøg kan finde sted på terrasser, i haver og i pavilloner, lige som der også kan gennemføres gåture og bilture, oplyser Lyngby-Taarbæk Kommune.

Indendørs besøg For besøgene indendørs gælder det, at det kun er de allernærmeste pårørende, som må komme på besøg. Det kan være ægtefællen, den faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn.

Besøgene indendørs kan finde sted ved kritisk sygdom og i tilfælde, hvor beboere ikke kan deltage i udendørs besøg. Besøget foregår så vidt muligt i beboerens egen bolig. De besøgende skal undgå at røre ved for mange fælles kontaktpunkter og ting, lige som man skal bære mundbind eller maske, hvis man ikke kan overholde afstandskravet på to meter.