Corona: Se her, hvad kommunen gør for at leve op til regeringens anvisninger

På sin hjemmeside orienterer Lyngby-Taarbæk Kommune om de mange tiltag, man gør for at omsætte regeringens udmeldinger til konkrete handlinger. Læs den overordnede status for alle de kommunale områder her.

Det Grønne Område - 12. marts 2020 kl. 19:30 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man kan stadig kontakte Borgerservice, selv om langt de fleste af kommunens administrative funktioner håndteres af medarbejderne hjemmefra.

Men rigtig, rigtig mange af de kommunale funktioner hele vejen rundt på alle forvaltningsområderne er lukket ned. Foreløbig i de næste 14 dage.

Det skriver Lyngby-Taarbæk Kommune i en stor orientering på sine hjemmeside i dag, torsdag. Vi bringer orienteringen i sin fulde ordlyd her:

Status på coronasituationen fra Lyngby-Taarbæk Kommune

"Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder på højtryk for at omsætte regeringens udmeldinger til konkret handling. Mere information følger her på hjemmesiden - når vi har overblik.

En række af de igangsatte tiltag kræver en nærmere planlægning og afgrænsning - og vi kan derfor ikke på nuværende tidspunkt besvare alle spørgsmål.

Vi vil dog allerede nu understrege, at det er afgørende for nedlukningens effekt, at alle fortsat følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, herunder:

1.Vask dine hænder tit eller brug håndsprit

2.Host eller nys i dit ærme - ikke dine hænder

3.Begræns den fysiske kontakt - og undgå håndtryk, kindkys og kram

4.Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen

5.Hvis du er ældre eller kronisk syg - hold afstand og bed andre tage hensyn

På baggrund af møde i kommunens tværgående krisestab er status for det konkrete arbejde med nedlukning af kommunale funktioner som følger:

Borgerservice og administrative funktioner

Borgerservice er åben for telefoniske henvendelser i de sædvanlige åbningstider.

Administrative funktioner håndteres så vidt muligt hjemmefra.

Skole- og Dagtilbudsområdet Som meldt ud af myndighederne vil alle skoler og dagtilbud blive lukket ned fra mandag den 16. marts 2020 og indtil videre to uger frem.

Skolerne og SFO'er Skoler og SFO'er lukkes fra mandag d. 16. marts og indtil videre to uger frem for alle elever.

Fra torsdag d. 12. marts anbefales det at holde eleverne hjemme, hvis man har mulighed for det.

Der etableres nødpasning for børn til og med 3. klasse. Nødpasningen gælder for elever, hvis forældre varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor eller som på trods af myndighedernes opfordring til at holde børnene hjemme ikke har andre muligheder. De konkrete kriterier for nødpasning er endnu ikke afklaret.

Som udgangspunkt har skoleeleverne ikke fri i de 14 dage. Lyngby-Taarbæk Kommune er ved at undersøge, hvad der kan laves af faglig undervisning online. Undervisningen prioriteres ud fra afgangseksamenerne, dvs. at 9. klasse er højest prioriteret, herefter 8. klasser osv.

Fritidsklubber Fritidsklubber lukker ned fra fredag d. 13. marts og 2 uger frem. Herefter er der ingen nødpasning.

Ungdomsklubber og ungdomsskole Ungdomsklubber og ungdomsskole lukker ned fra torsdag d. 12. marts - her er ingen nødpasning.

Daginstitutioner og dagpleje Daginstitutioner og dagpleje lukkes ned fra mandag 16. marts og indtil videre 2 uger frem.

Der etableres nødpasning for børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor, eller som på trods af myndighedernes opfordring til at holde børnene hjemme ikke har andre muligheder. De konkrete kriterier for nødpasning er endnu ikke afklaret.

Fra torsdag d. 12. marts anbefales det at holde børn hjemme, hvis man har mulighed for det.

Specialskoler Afventer.

Sundhedsplejen Sundhedsplejen lukker ned for alle unødvendige besøg, men vil være tilgængelig pr telefon samt til akutte besøg.

Fritidsaktiviteter Alle fritidsaktiviteter, herunder musikskole aktiviteter, aftenklubber og øvrige fritidstilbud lukkes med øjeblikkelig varsel.

Tvivlsspørgsmål Har du spørgsmål til ovenstående kontakt venligst ledelsen i egen skole eller daginstitution.

Private arrangementer Vi skal passe på hinanden og de svage i samfundet. Derfor opfordres alle til at følge myndighedernes anbefalinger og undgå større forsamlinger også privat. Det vil sige undgå fællesfødselsdage, fester og andre forældrebaserede aktiviteter.

Vi gør opmærksom på, at nedlukningen kun vil være effektiv, hvis børnene undgår at samles efter de er hjemsendt. Legeaftaler bør derfor alene bruges som nødpasning og i så små grupper som muligt.

Behandlingstilbud børneområdet "Vi undersøger pt med samarbejdspartnere hvad der er muligt. Vi har desværre ikke mulighed for at komme med konkret information på nuværende tidspunkt."

Døgntilbud gennemgås konkret på sundhedskrisestabens møde af 12. marts 2020 kl. 08.15.

Beskæftigelsesområdet Planlagte samtaler er aflyst/skal aflyses. Der oprettes nødkontakt (Borgerservice)

Tandpleje/omsorgstandpleje Lukkes ned for almindelige eftersyn pr. 12. marts 2020, idet der oprettes akutberedskab.

Det specialiserede voksenområde Alle sociale- og behandlingstilbud gennemgår. Mere information følger, når vi har overblik over situationen.

FAKTA Sundhedsstyrelsen anbefaler



Vask dine hænder tit eller brug håndsprit

Host eller nys i dit ærme - ikke dine hænder

Begræns den fysiske kontakt - og undgå håndtryk, kindkys og kram

Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen

Hvis du er ældre eller kronisk syg - hold afstand og bed andre tage hensyn Ældre- og sundhedsområdet Almindelig omsorg og pleje på både plejecentre og i hjemmeplejen forstærkes, herunder med ekstra fokus på hygiejne, at undgå tæt kontakt personalet indbyrdes, anvendelse af værnemidler og erstatningspersonale.

Cafeerne på plejecentrene lukkes, når borgere med behov for madservice er sikret de nødvendige måltider på anden vis. Tilsvarende lukkes alle aktivitetstilbud på plejecentrene.

Besøg af pårørende, frivillige med flere begrænses til behov for akutte besøg, og kontakt mellem pårørende og beboere/personale på plejecentrene skal primært ske pr. telefon.

Visitation ved behov for plejebolig, hjemmehjælp, hjælpemidler med mere opretholdes, og sker primært pr. telefon og ikke ved hjemmebesøg.

Trænings- og rehabiliteringscenteret lukker for ambulant træning samt øvrig træning, som ikke er kritisk. Alle midlertidige pladser er i drift og under iagttagelse af de skærpede hygiejneforskrifter, som gælder på plejecentrene og i hjemmeplejen. Besøg skal undgås.

Mere information følger, når vi har dannet os et større overblik.

Kultur og Fritid Lukker den 13. marts 2020: Alle biblioteker.

Lukker den 12. marts 2020: Sophienholm, Musikskolen, Stadsarkivet, idrætshaller/faciliteter, svømmehaller. Foreninger og oplysningsforbund."

