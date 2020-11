Corona: Sådan er status på ældre- og sundhedsområdet

Der er fire smittede på Trænings- og Rehabiliteringscentret, men ingen nye smittede. Det oplyser Lyngby-Taarbæk Kommune til Det Grønne Område. "Der modtages dog smittede borgere, som udskrives fra sygehus til isolation. Det er ikke længere nødvendigt at nedlukke sengeafsnittet. Men der er fortsat et påbud med besøgsforbud. Påbuddet indebærer, at man heller ikke må afvikle besøg på den udendørsmatrikel, ligesom cafeen og aktiviteter med de frivillige fortsat er lukket," skriver kommunen.

"Der var oprindelig fem smittede borgere på Virumgaard. Der foretages løbende test af alle borgere og medarbejdere hver syvende dag, indtil der ikke er flere smittede," skriver man og fortsætter: "Der er tre smittede medarbejdere. Der er modtaget påbud om besøgsforbud, og derfor flyttes besøgsrum over i en særskilt bygning. Det har været nødvendigt at lukke ned for Fitness+60, da lokalerne ligger inde på plejecentret, og tilbuddet ikke er visiteret," skriver man.

Julen

"Besøgsrestriktionerne får nu konsekvenser for muligheden for at lave julearrangementer på plejecentrene, da det ikke er sandsynligt, at der vil kunne laves de samme julefrokoster og juleaften med deltagelse af pårørende. Der vil være mulighed for at holde juleaften sammen med en pårørende inde i lejligheden eller ved at komme hjem til pårørende," skriver kommunen.