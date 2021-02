Corona: Så lavt er smitteniveauet nu i Lyngby-Taarbæk

Selv om det er en gentagelse, bliver det aldrig kedeligt at skrive: Lyngby-Taarbæk Kommune sætter endnu engang rekord for laveste smitteniveau siden sommer. Det viser dagens tal fra Statens Serum Institut.

Tallene viser, at både positivprocent og incidens er på det laveste niveau i flere måneder.

Det lave smitteniveau kommer også til udtryk ved, at kun to er testet positiv med corona siden i går. Og på samme tid er 65 borgere blevet testet for første gang.