Corona: Postgaarden lukker sine restauranter og sender folk hjem i to uger

Fra i dag, torsdag, og to uger frem lukker Cocks & Cows og Pizzeria Luca for besøgende.

"Vi følger selvfølgelig statsministerens stærke opfordring til barer og restaurationer om at hjælpe til i bekæmpelsen af smittespredningen af Covid19 og lukker derfor alle vores restauranter. Indtil videre fra torsdag 12. marts og to uger frem," siger han:

"Det er selvfølgelig ikke optimalt, at vi må tage dette skridt og lukke ned, men det er det mest ansvarlige at gøre, og det hensyn vejer absolut tungest i disse usædvanlige tider.

"Vi har på nuværende tidspunkt ikke overblikket over, hvilke konsekvenser det får for vores virksomhed, men vi vil gøre alt for at passe på vores ansatte, vores dejlige gæster og det danske samfund i det hele taget," siger han - og slutter: