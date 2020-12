Corona: Plejehjemsbeboere kan få flere besøg i boligen

Det gælder stadig, at der højest må være to besøgende ad gangen.

'Det meddelte påbud om midlertidige besøgsrestriktioner ændres således, at der fra og med den 17. december 2020 er mulighed for, at en beboer i sin egen bolig kan få besøg af yderligere 2 faste nære pårørende ud over den faste nærmeste pårørende, dog ikke mere end 2 besøgende ad gangen.'