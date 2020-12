Send til din ven. X Artiklen: Corona: Plejecentrene ramt af besøgsrestriktioner - læs, hvor der er besøgsforbud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona: Plejecentrene ramt af besøgsrestriktioner - læs, hvor der er besøgsforbud

Alle kommunens plejecentre er ramt af besøgsrestriktioner og nogle steder direkte af besøgsforbud på grund af coronasmitten

Det Grønne Område - 17. december 2020 kl. 06:00 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen

Vi kender anbefalingerne til hudløshed, bogstavelig talt, når det handler om at vaske og afspritte hænderne. Men situationen er stadig aktuel alvorlig, ikke mindst for de ældre og svage borgere, der bor på kommunens plejecentre. Lyngby-Taarbæk Kommune er forholdsvis hårdt ramt af coronasmitten på flere af centrene.

I sidste uges afrapportering fra Statens Serum Institut og kommunen oplyser man blandt andet om 21 tilfælde på Plejecenter Baunehøj, hvilket næsten svarer til alle tilfælde at smittede over 80 år i kommunen.

Aktuelt er der besøgsforbud på plejecentrene Baunehøj, Virumgård, Bredebo (fire smittede medarbejdere) og Trænings- og rehabiliteringscentret (to smittede borgere). Baggrunden for forbuddene bliver kommunikeret ud fra de enkelte centre. De pårørende til beboere på Virumgård fik i fredags denne opdatering og orientering om coronasituationen fra ledelsen:

Julepynt og småkager 'Vi er desværre fortsat ramt af udbrud af Covid19. I alt er 12 beboere testet positiv for Covid19, heraf er 2 beboere afgået ved døden på hospitalet.

8 beboere er kommet godt igennem Covid19 smitteforløbet og er raskmeldte og ude af isolation. 2 beboere er fortsat syge. Alle berørte familier og pårørende er orienteret særskilt.

På personalesiden er i alt 12 medarbejdere testet positiv for Covid19, heraf er 4 medarbejdere raskmeldte og tilbage på arbejdet.

Vi tilstræber ekstra bemanding på de berørte afdelinger, hvorfor I også vil møde medarbejder fra eksterne vikarbureauer.

Uagtet Covid19 er vi gået ind i en julemåned, hvor afdelingerne har julepyntet og hvor der hygges med hjemmebagte småkager, julemusik o.l.,' skriver man blandt andet og aflyser samtidig fælles middage på fællesarealer til jul og nytår.

Svære vilkår for julefest Besøgsforbuddet betyder, at der som hovedregel kun kan gennemføres udendørsbesøg. Indendørsbesøg kan kun ske fra én person, som er nærmeste pårørende, i beboerens egen lejlighed, eller pårørende må komme på besøg ved kritiske situationer i beboerens lejlighed.

Alt i alt giver det svære vilkår for den store juleaftensfest på plejecentrene for beboerne og deres familier.

Men der er jo også den mulighed, at beboerne kan besøge familien, juleaften eller for den sags skyld hvilken som helst aften. For besøgsforbuddet gælder kun den ene vej på plejecentrene, der trods alt ikke er fængsler.

Det må man gerne Det gør man også opmærksom på i orienteringen fra Virumgård:

'Det tilladt at arrangere udeture, hvor I henter jeres kære til eventuelle familiearrangementer.' skriver ledelsen til de pårørende og bakkes op af Tina Mørk, der er centerchef for sundhed og omsorg i kommunen.

"For nogle beboere og pårørende tilknyttet plejecentrene vil det være en mulig løsning, at beboerne kan fejre jul eller nytår hjemme hos deres pårørende. Dette må man jo gerne, og vi appellerer kun til at de pårørende, sådan som vi jo i øvrigt alle sammen er nødt til, gennemtænker og planlægger hvordan juleaften eller nytårsaften skal finde sted, så vi husker afstand, hygiejne og håndsprit, og at vi ikke er mere end 10 personer heller i hjemmene. Der er ikke yderligere krav eller retningslinjer, vi skal leve op til," siger hun.

Man risikerer altså ikke at blive isoleret i karantæne efter et besøg hos familien. Medmindre selvfølgelig at der efterfølgende konstateres smittetilfælde i familien.

Restriktionerne De udstedte konkrete påbud om besøgsforbud ophæves, når alle beboere og medarbejdere igen er uden coronasmitte. Men derfor slipper man ikke for de generelle midlertidige besøgsrestriktioner, der er et påbud som gælder frem til 1. februar næste år.

På resten af kommunens plejecentre er der i skrivende stund alene udstedt besøgsrestriktioner, det gælder Solgården, Lystoftebakken og Den Gamle Lyngby Statsskole.

Det betyder, at der må ske besøg af op til to pårørende af gangen i besøgsrummene, og beboerne må gerne udpege i alt tre pårørende, som kan skiftes til at komme på besøg i besøgsrummene.

I selve påbuddet fra Patientsikkerhedsstyrelsen til kommunalbestyrelsen det at besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, kan ske, hvis besøget sker i en kritisk situation, eller den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren.

I øvrigt er caféerne på plejecentrene lukkede for gæster.

Sidste nyt er, at der er udstedt en undtagelsesbekendtgørelse, som giver plejecentre lov til at samle op imod 50 beboere og medarbejdere juleaften og nytårsaften. Denne er dog ikke aktuel på plejecentrene i Lyngby-Taarbæk, idet der er tradition for at holde juleaften i afdelingerne i grupperne, en tradition, der ikke bliver lavet om på, meddeler kommunen.

Så under alle omstændigheder, jul eller ej, her eller der, så kommer vi ikke uden om de generelle retningslinjer for samvær:

Håndsprit og håndvask

Begræns fysisk kontakt

Hold afstand