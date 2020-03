Corona: Næsten 95 procent af børnene i Lyngby-Taarbæks folkeskoler blev hjemme i dag

Skolegården på Taarbæk Skole er helt tom. I næste uge, hvor alle skolerne lukker for alvor, bliver alle skolegårde tomme.

Allerede morgenen regeringens nye retningslinjer efter havde rigtig mange forældre fundet løsninger, så deres børn ikke kom i skole i dag. Kun 5,6 procent af samtlige ca. 5.650 børn i kommunens folkeskoler mødte i skole her til morgen.

Det Grønne Område - 12. marts 2020 kl. 15:05 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forældrene til børnene i Lyngby-Taarbæks folkeskoler hørte godt efter i timen, da statsminister Mette Frederiksen på pressemødet onsdag aften bad dem og alle andre forældre i landet om - så vidt muligt - at holde deres børn fra at komme i skole fra i dag.

Ud af de rundt regnet 5.650 børn i kommunens folkeskoler mødte kun ca. 315 i skole i dag. Det er 5,6 procent af det samlede elevtal, som mødte ind. Eller sagt på en anden måde: Næsten 95 procent af alle børnene i kommunens folkeskoler blev hjemme fra skole i dag. Forventningen er, at endnu flere bliver hjemme i morgen, fredag.

Formanden for Børne- og Ungdomsudvalget, Gitte Kjær-Westermann (R), er imponeret, da Det Grønne Område fortælle hende om resultatet af avisens rundringning til skolerne. Hun siger:

"For mig vidner det i om, at folk tager denne situation præcis så alvorligt, som statsministeren gerne vil have, at vi skal gøre. Vi har nogle ansvarlige borgere i vores kommune," siger hun:

"Dermed ikke være sagt noget som helst om dem, der har aflevereret deres børn. Der er jo mennesker i vores kommune, som har essentielle jobfunktioner. Derfor vil der være mennesker, der ikke har haft andre muligheder end at sende deres børn i skole i dag. Det er jo vigtigt, at de kommer på arbejde. Det er både sundhedspersonale og folk med funktioner, der skal opretholde vores økonomi."

FAKTA Engelsborgskolen:

58 ud af 1.050 elever

Fuglsanggårdsskolen:

Ca. 30 ud af 730 elever

Hummeltofteskolen:

Ca. 80 ud af 837 elever

Virum Skole:

24 ud af 1.012 elever

Kongevejens Skole:

40 ud af 740 elever

Lindegårdsskolen:

Ca. 50 ud af 470 elever

Tronggårdsskolen:

20 ud af 662 elever

Taarbæk Skole:

Mange har gjort sig umage De elever - især i de ældste klasser - som tror, at de er sendt hjem på ferie, har nok glædet sig for tidligt. Alle skolerne har nemlig planer for læringsaktiviteter og opgaver til eleverne. Ikke mindst eleverne i niende klasse, hvis skriftlige eksaminer starter en af de første dage i maj.

På Engelsborgskolen er skoleleder Bettina Kallenbach imponeret over det lave fremmøde her til morgen. Hun siger:

"Vi havde 58 ud af 1.050 elever, der mødte i skole her til morgen. Det er virkelig blevet taget alvorligt af forældrene. Det er så positivt.

På Fuglsanggårdsskolen er ca. 30 ud af skolens i alt 730 elever mødt ind her til morgen, fortæller viceskoleleder Anette Thulin:

"Mange har gjort sig stor umage for at beholde børnene hjemme. Og så er der nogen, der har meget vigtige job i sundhedssektoren og andre steder. Forældre har hjulpet hinanden.

Vi har sendt mange hjem. Lige nu er der vel kun otte elever tilbage på skolen. I morgen regner vi heller ikke med, at der kommer mange."

Da Det Grønne Område ringede til Hummeltofteskolen, var man i gang med at danne sig et overblik over, hvor mange elever der har brug for nødpasning.

"18 har meldt tilbage, og fire af disse har helt sikkert behov for det. De 14 skal lige undersøge det nærmere. 10 forældrepar har endnu ikke vendt tilbage," fortæller viceskoleleder Dorte Wilns.

Rundt regnet 10 procent af skolens 837 elever mødte ind her til morgen, er hendes vurdering.

24 ud af 1.012 elever På Virum Skole mødte 24 ud af skolens i alt 1.012 elever ind torsdag morgen. Kontorleder Irene Aaskilde siger:

"Det er meget flot. Det er jo to procent. Det er helt vildt. Vi er også imponerede. Lærerne er pålagt at lægge materiale til eleverne digitalt, så de kan arbejde hjemmefra. Vi forventer også, at personalet arbejder hjemmefra og holder sig ajour med situationen."

Sådan er det også på Kongevejens Skole, melder skoleleder Susanne Carlsen:

"Skolens ledelse sikrer, at der er planlagt læringsaktiviteter for eleverne, som kan foregå hjemmefra. Underviserne er på arbejde - hjemmefra og på digitale platforme sammen med elever og forældre. Personalet kommunikerer med elever og forældre på de normale platforme som Meebook, LTKEDU og Aula."

På Kongevejens Skole mødte 40 ud af skolens 740 elever ind i morges.

Allerede fredag er der fjernundervisning på Lindegårdsskolen, fortæller kontorleder Gitte Henriksen:

"Det er især for vores niendeklasser. Der har været flere niendeklasser forbi i dag og hente ting, og forældrene har været forbi og hente bøger," fortæller hun.

På Lindegårdsskolen mødte ca. 50 ud af skolens ca. 470 elever op i skole torsdag morgen.

Alle blev hentet På Trongårdsskolen mødte 20 elever ind. Der er i alt 662 elever på skolen. Alle 20 blev hentet af deres forældre i løbet af dagen, fortæller skolesekretær Heidi Hansen til Det Grønne Område:

"Der er helt tomt nu. Alle lærerne er på arbejde, og de skriver ugeplaner ud. Eleverne får opgaver over Aula, og vi prioriterer oppefra. Niendeklasserne skal jo snart til eksamen."

14 elever startede deres dag på Taarbæk Skole, som i alt har ca. 150 eleveer.

"Det er så fint. Forældrene har taget det her super fornuftigt. Mange er blevet hentet lidt tidligt. Det har været fint.

Vi har drøftet, hvilke opgaver der skal løses administrativt, og så laver vi ugeplaner hver uge. Vi er stadig på Intra, så vi har god kontakt med forældrene. Vi sender ud til klasserne hver fredag med opgaver og projekter, som vi opfordrer forældrene til at støtte dem i at få lavet," siger skoleleder Charlotte Norman Andersen.