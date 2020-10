Corona: Lyngby-Taarbæk oplever stigende smittetal

I hele Nordsjælland plus Bornholm, 14 kommuner, er de samlede tal for det samme tidsrum steget fra 38,9 til 63,4, hvilket altså passer fint sammen, når man husker, at der er tale om relativt små tal.

Af de 39 positive er 21 mænd, altså lidt over halvdelen (54%). Aldersmæssigt fordeler de positive tilfælde sig mellem personer fra 13 til 86 år med hovedvægt i aldersgruppen 20-29 år, hvor hele ti er mænd og kun to kvinder. 22 af de 39 smittede er af dansk herkomst, hvilket svarer til 56 procent mod 64 procent i hele Nordsjælland.

De 39 personer har bopæl i kommunen, men derudover viser SSI's rapport også, at der er 14 smittede i perioden som har arbejdstilknytning til kommunen og som ikke nødvendigvis bor her.

Af de 14 arbejder fire på Institutionsophold med sygepleje, to på plejehjem, to i børnehaver, to i aldersintegrerede institutioner, en på videregående uddannelser på universitetsniveau, en med hjælpeydelser i forbindelse med undervisning, en på døgninstitution for personer med psykiske handicap og en med hjemmehjælp.