Pfizer er et af de selskaber på verdensplan, som er længst fremme i udviklingen af en vaccine. EU-landene har forhåndsindkøbt 225 millioner doser.

Corona: Lyngby-Taarbæk ligger fortsat helt i top - 27 nye smittetilfælde

Lyngby-Taarbæk Kommune fortsætter med at ligge nummer tre på listen over landets kommuner, når det kommer til antallet af smittede per indbygger de seneste syv dage. Det viser onsdagens tal fra Statens Serum Institut.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der det seneste døgn registreret 27 nye smittetilfælde. Det bringer det samlede antal op på 814.

I de sidste 24 timer er der testet 227 nye borgere.