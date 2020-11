Corona: Lyngby-Taarbæk har nu over 1.000 smittetilfælde

Borgerne i Frydenlund stod i kø fra morgenstunden for at blive coronatestet. Den mobile enhed i Aarhus fik hjælp af Region Nordjyllands personale til de mange test.De kan nå mere end 500 test på dagen. Det blå team fra Nordjylland supplerer tre fra Region Midtjylland i dagens testarbejde i Frydenlund, Aarhus søndag den 9. august 20120. Ægteparret Birthe Susanne Nielsen og Jens Erik Dehlendorff Nielsen bliver testet for corona.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix)

