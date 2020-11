Artiklen: Corona: Her er onsdagens smittetal for Lyngby-Taarbæk

Fra i går klokken 14 til i dag klokken 14 er 17 nye borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune registreret som smittede med corona. Det viser onsdagens tal for Statens Serum Institut.

Testcenter på vej

På et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde i mandags blev det besluttet, at Lyngby-Taarbæk Kommune etablerer et midlertidigt COVID-19 testcenter i forhallen i Idrætsbyen.

