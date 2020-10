Lyngby-Taarbæks podeenhed tester systematisk medarbejdere i kommunen med nær kontakt til sårbare og ældre for at forebygge Covid-19. Pressefoto

Corona: Fuld fart på den kommunale podeenhed

2.000 test er foreløbig sendt til laboratorier i kampen for at forebygge Covid-19 i Lyngby-Taarbæks ældrepleje.

