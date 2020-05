Emmeli håber at den nuværende krise kan virke positivt på længere sigt. Privatfoto

Corona: Emmeli fra 1.g på VG fortæller om at være virtuel elev

Mens 3.g'erne er tilbage på skolen bliver de yngre årgange undervist hjemme

Det Grønne Område - 08. maj 2020 kl. 17:00 Af Emmeli Rigmor Cordt Jørgensen, 1d Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hej - mit navn er Emmeli, og jeg går i 1.g på Virum Gymnasium med studieretningen Bio-Kemi.

I denne uforudsigelige tid, finder jeg en personlig tryghed i at opretholde en vis struktur i min hverdag. Dette er dog lettere sagt end gjort, da præmisserne for vores opfattelse af en normal hverdag har ændret sig markant.

Som jeg ser det, er det ikke muligt at "spille nye spil med gamle regler". Sammen - og alligevel hver for sig, er vi nødsaget til at kaste os ud i en ny hverdag.

Vi skal gribe de nye muligheder samt udfordringer som opstår, så vi derved på bedste vis kan hjælpe vores samfund helskindet ud på den anden side.

Det skaber også en kæmpe tryghed for alle os elever, at vi fra lærernes side mærker en stor forståelse for forvirringen omkring både den daglige og fremtidige undervisning.

Samtidig med, at lærerne såvel som os elever stod på bar bund, har de formået at forholde sig velstrukturerede og målrettede i tilrettelæggelsen af undervisningen. Det er næsten blevet en nødvendighed for os alle, at vi skal "lægge asfalten mens vi kører på den".

Det slog mig dog forleden, hvordan denne tid samtidig har et næsten fascinerende element over sig. Personligt har jeg nemlig mærket en stor forandring i mine prioriteter.

I starten, da det blev meddelt, at VG lukkede ned, stod det ikke klart for mig, hvilke konsekvenser det ville have. Hurtigt gik det dog op for mig, hvor meget det sociale rum på VG betyder for ens hverdag, og hvor meget det ville mangle.

Vi har skullet finde nye alternative måder at være sammen på, for at opretholde vores medfødte behov for socialt samvær. Gåture har og er for mig et frirum, hvor det er muligt at dele de mange bekymringer samt håb og ønsker for fremtiden.

Når man så tager et kig ud i fremtiden, håber jeg personligt, at denne krise, trods de mange alvorlige konsekvenser, også kan få en positiv afsmittende effekt på samfundet. Her tænker jeg f.eks. på det sammenhold og den solidaritet som krisen har skabt, som man kun kan håbe varer ved.