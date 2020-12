Drillenissen har virkelig været på spil i år.

Send til din ven. X Artiklen: Corona: Drømmen om jul som i gamle dage bristede for Frilandsmuseet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona: Drømmen om jul som i gamle dage bristede for Frilandsmuseet

Frilandsmuseet ved endnu ikke, om de kan holde åbent de kommende to weekender. Hold øje med museets og Det Grønne Områdes hjemmeside.

Det Grønne Område - 09. december 2020 kl. 17:00 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

Julelysene på Frilandsmuseet var tændt. De gamle huse og gårde var sprittet af, og der var pyntet op til jul som i de gode gamle dage. Altså dengang man havde alle mulige andre sygdomme at slås med end lige covid-19.

Og det lykkedes også af holde åbent i to weekender. Men om man også kan inviterer gæster indenfor de kommende to weekender, er endnu uvist.

"Vi arbejder på højtryk for at finde en løsning, så julen på museet kan bestå, og vi retter os naturligvis efter myndighedernes retningslinjer, når de er klar. Vi regner med at kunne give en klar melding meget snart," siger museumschef Peter Henningsen.

I forvejen havde man flyttet juleaktiviteterne udenfor for at sikre en sikker museumsoplevelse, men grundet de nye restriktioner tyder det nu på, at der skal laves ændringer. Så som at lukke bygningerne.

"Det kan vi selvfølgelig godt, men før vi lover noget, skal vi sikre os, at det kan gøres på en ansvarlig måde," siger han.

Mange har købt online-billetter, aktivitetskort m.m., og de får så hurtigt, som det kan lade sig gøre, svar på, hvad der sker.

"Men vi håber, at de kan give os et par dage til at finde en ordentlig løsning først, " siger Peter Henningsen.

Så holde øje med dgo.dk, natmus.dk, Facebook og Instagram, hvor museet vil følger op med information snarest muligt.

relaterede artikler

Bakken i corona-venteposition: Juleeventyret der ikke gik i opfyldelse 09. december 2020 kl. 10:30