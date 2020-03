Corona: Drikkevandet, spildevandet og afhentning af affald er ikke berørt

Forsyningen af drikkevand og rensning af spildevand er heller ikke berørt af den nuværende situation. Det oplyser Lyngby-Taarbæk Forsyning, som dog også har valgt at lukke Genbrugstationen på Firskovvej for private. Erhvervskunder kan stadig benytte pladasen.

For at sikre, at forsyningen er intakt og samtidig minimere risikoen for spredning af coronavirus er Forsyningen gået i nødberedskab fra i dag, fredag den 13. marts.