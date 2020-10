Efter den første corona-krise i foråret kunne skolerne åbne igen - med afstand og forsigtighed. Stigende smittetal betyder nu aflysninger af arrangementer som lejrskoler og forældremøder. Pressefoto

Corona: 'Det vigtigste for os er, at børnene kan komme i skole'

Udvalgsformand appellerer til forståelse for aflysninger af arrangementer som lejrskoler og forældremøder.

Det Grønne Område - 12. oktober 2020

I Lyngby-Taarbæk Kommune ligner skoledagen de fleste steder sig selv. Alligevel oplever børn og forældre aflyste arrangementer.

Det skyldes, at kommunen følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger om, at blandt andet lejrskoler med overnatning og forældremøder, der ikke er nødvendige for driften, aflyses, udskydes eller afholdes virtuelt.

"Det absolut vigtigste for os er, at børnene kan komme i skole, og ikke skal hjemsendes, som vi oplevede i foråret. Det er det, vi har fokus på at gøre så optimalt som muligt," lyder det fra udvalgsformand Gitte Kjær Westermann i en pressemeddelelse fra Lyngby-Taarbæk Kommune.

Følger anbefalingerne "Med de stigende smittetal er vi til gengæld i en periode nødt til i stedet at lukke ned for aktiviteter, som ikke er akutte eller som medfører en øget risiko for smittespredning. Vi følger Sundhedsmyndighedernes anbefalinger ud fra et princip om 'mindste indgriben', så det mest centrale - børnenes dagligdag i skolen - bliver mindst muligt berørt," fortsætter hun.

Udvalgsformanden forstår godt, at der er børn og forældre, der ærgrer sig.

"Børnene har jo glædet sig til lejrskolen, så det er drønærgerligt. Og forældrene her i kommunen er generelt enormt engagerede i deres børns skolegang, så det undrer mig ikke, at der er mange, der er kede af aflyste forældremøder. Vi må tage det en periode ad gangen og afvente at smittetallene falder," lyder det fra udvalgsformanden i pressemeddelelsen. jesl