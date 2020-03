Corona: Det lokale idrætsliv indstiller alle aktiviteter

Træninger, kampe, møder. Alt er udsat indtil videre, fortæller formanden for Fællesrepræsentationen for Idrætsforeningerne i Lyngby (FIL), Anni Frisk, til Det Grønne Område:

"Forvaltningen har som udgangspunkt informeret alle foreningerne, men det er ikke sikkert, at den enkelte træner eller forælder har fået det at vide. Men det er foreningernes ansvar at sørge for, at deres ledere, medlemmer og forældre får besked om, al aktivitet er indstillet i indtil videre to uger."