Corona: Det lokale handelsliv får brug for hjælp

Formanden for Handelsforeningen opfordrer kommunen til at hjælpe på den lange bane og ikke kun den korte.

Det Grønne Område - 09. december 2020 kl. 18:30 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Nedlukningen af hovedstadsområdet har også mærkbare konsekvenser for handelen i Lyngby-Taarbæk, hvor restaurationslivet nærmest fra den ene dag til den anden har måtte lukke ned for indendørs servering.

I Handelsforeningen for Kgs. Lyngby har man på et møde med kommunens ledelse tirsdag eftermiddag opfordret Lyngby-Taarbæk Kommune til at holde inde med quick-fix og i stedet hjælpe handelen på den lange bane. Det fortæller formand, Michael Dupont, til DGO inden trykstart:

"Jeg har møde med kommunen i dag, og jeg vil opfordre kommunen til at hjælpe detailhandelen på den lange bane og ikke til skilte og andet lige nu og her, for det har vi helt styr på i detailhandelen. Hjælp os på den lange bane og især, når der er åbnet op igen. Det er dér, vi har brug for hjælp," siger han:

"Det er supertrist, at restaurationslivet må lukke ned i den måned, hvor det er allervigtigst at holde åbent. Mange har kæmpet en hård kamp gennem hele året, så det er lidt af en mavepuster. Heldigvis er vi en by, som er stærk på take-away, og det opfordrer vi borgerne til at benytte sig af."

Michael Dupont kommer med følgende opfordring til restaurationslivet:

"Alle restauratører opfordres til at lave nogle ting, som gør det attraktivt at købe maden som take-away - at give kunderne endnu bedre oplevelser med take-away end tidligere. Der er kun ét at gøre, og det er at være kreativ og tænke på nye måder at gøre tingene på."

