Corona: Det lokale forretningsliv gør alt for at holde hjulene i gang

Det er ikke butikslukninger, der præger gadebilledet i Lyngby i de første dage efter, at regeringen lukkede Danmark ned.

Enkelte lokale restauranter har valgt at lukke efter, at regeringen onsdag lukkede Danmark ned på grund af coronavirus. Men ellers ser der ud til at være åbent over hele linjen i Lyngby.

Besøgstallene i de lokale butikker er dog ikke helt så store som i tiden, før coronavirus blev alvor.

"Det er min opfattelse, at alt indtil videre har åbent. Nogen kigger på, om de skal justere på deres åbningstider. Dem, jeg har været i kontakt med og har set nyhedsbreve fra, fastholder indtil videre deres åbningstider. Så tilgængeligheden er den samme, som den altid har været," siger formanden for Lyngby Handelsforening, Magasin-direktør Michael Dupont, til Det Grønne Område:

"Alle her i byen følger myndighedernes retningslinjer: Har du de mindste symptomer, skal du blive hjemme. Har du bare det mindste, noget, som du ellers ville gå på arbejde med, så skal du blive hjemme. De anbefalinger, der er kommet fra statsministeren, er, at det private erhvervsliv skal holdes kørende. Men vi skal lægge fysisk afstand til vores kunder. Hygiejnen er jo alfa og omega. Og det handler ikke kun om håndsprit, men om god håndhygiejne. Rengøring er i fokus, blandt andet med aftørring af dankortterminalen. Udviser man bare almindelig god hygiejne, fornuft og omsorg over for hinanden, er der intet, der forhindrer kunderne i at besøge en fysisk forretning."

En udfordring Det Grønne Område talte med Michael Dupont fredag ved middagstid. Og det var ikke, fordi det væltede ind med kunder hos Magasin.

"Der er minimalt i forhold til, hvad der normalt er en fredag formiddag. Der var også stille i går, men der kommer da nogen. Mange kommer forbi og henter pakker hos os. Forretningslivet er jo forandringsparat og fremsynet. De fleste har jo en onlinebutik, som folk kan handle i," siger han og erkender, at situationen er vanskelig:

"Generelt er det en udfordring for detailhandelen, lige som andre brancher, at vi står i denne situation. Alle tager det for givet, at detailhandlere klarer sig. Men det her har jo en kæmpe indflydelse på en i forvejen presset detailhandel. Man kan kun opfordre de forretingsdrivende til, at de virkelig giver kunderne en god service og passer på dem, der kommer.

Spørgsmålet er så, hvordan det ser ud i næste uge og næste uge igen. Det kommer meget an på, hvad myndighederne siger," siger Michael Dupont.