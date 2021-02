Corona: De nyeste smittetal indeholder tre gode nyheder

I dagens smittetal fra Statens Serum Institut er der flere gode nyheder.

Den første er én, som vi forhåbentlig snart bliver mere vant til, men som hører sjældenhederne til: 0 nye smittetilfælde i Lyngby-Taarbæk Kommune siden i går.

Og ikke nok med det. For første gang, siden anden bølge brød ud, er Lyngby-Taarbæk Kommune under bekymringsgrænsen, som vil sige en incidens under 20 (20 smittede borgere per 100.000 indbyggere). Lyngby-Taarbæks er 19,6.

Oveni kommer også den glædelig nyhed, som heldigvis bliver gentaget igen og igen på denne plads. Nemlig at der endnu engang er sat bundrekord i smitteniveauet.

Således har både incidens og positivprocent ikke været så lav på denne side af den anden bølge.

Og forhåbentlig fortsætter de gode nyheder også fremover.