Corona: Bemærkelsesværdigt smittetal viser, at Lyngby-Taarbæk styrer mod at komme under bekymringsgrænsen

13. februar 2021 Af Mikkel Brøgger Petersen

I det nye år er coronasmitten i Lyngby-Taarbæk Kommune stort set kun gået én vej, og det er nedad. Sådan er det også i dag. Og særligt et tal er både bemærkelsesværdigt og prisværdigt: De seneste 24 timer er ingen nye borgere registreret med corona. Det er selvsagt ingen garanti for noget set i det store billede, men oveni det sætter også incidens og positivprocent bundrekord. Begge er ikke set på så lavt niveau, siden anden bølge brød ud i Danmark. Incidens er 30,4, hvilket betyder, at 30,4 borgere per 100.000 indbyggere er smittet med corona inden for den seneste uge. Sundhedsmyndighedernes bekymringsgrænse er dog en incidens over 20. Der er fortsat et stykke vej, men tendensen viser, at det dog i øjeblikket heldigvis er den vej, det går.

7. februar Smittede i alt: 2.431 – 2 nye tilfælde

Testede i alt: 43.315 – 36 flere testede

Incidens: 51,8

Positivprocent: 0,52

8. februar Smittede i alt: 2.436 – 5 nye tilfælde

Testede i alt: 43.354 – 39 flere testede

Incidens: 53,6

Positivprocent: 0,56

9. februar Smittede i alt: 2.437 - 1 nyt tilfælde

Testede i alt: 43.388 – 34 flere testede

Incidens: 46,4

Positivprocent: 0,50

10. februar Smittede i alt: 2.439 – 2 nye tilfælde

Testede i alt: 43.453 – 65 flere testede

Incidens: 41,1

Positivprocent: 0,44

11. februar Smittede i alt: 2.441 - 2 nye tilfælde

Testede i alt: 43.540 – 87 flere testede

Incidens: 41,1

Positivprocent: 0,42

12. februar Smittede i alt: 2.444 – 3 nye tilfælde

Testede i alt: 43.633 – 93 flere testede

Incidens: 37,5

Positivprocent: 0,37

13. februar Smittede i alt: 2.444 – 0 nye tilfælde

Testede i alt: 43.699 – 66 flere testede

Incidens: 30,4

Positivprocent: 0,29