Corona: 11 smittetilfælde på lokale plejehjem inden nedlukningen

Mens smitten i Lyngby-Taarbæk Kommune tilsyneladende er eskaleret hen over weekenden giver tallene fra sidstes uges afrapportering fra Statens Serum Institut, SSI, til Styrelsen for Patientsikkerhedatens et noget mildere billede.