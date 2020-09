Comeback i superligaen: Hovedsponsor vender tilbage til Lyngby Boldklub

Entreprenørfirmaet J. Jensen A/S tager over efter bettingfirmaet Jetbull.

Dermed overtager nedrivningsfirmaet J. Jensen A/S endnu engang trøjesponsoratet, som tilfældet var i perioden fra 2011 til 2013.

Da spillerne fra Lyngby Boldklub løb på banen til åbningskampen mod AaB, skete det iført trøjer med logoet for J. Jensen på brystet.

Skiftet er et resultat af, at den hidtidige trøjesponsor, Jettbull, har besluttet at drosle ned på det danske spilmarked og derfor også siger farvel som hovedsponsor i Lyngby Boldklub.