Cocks and Cows skifter koncept til streetfood

Cocks and Cows holder til her i Postgaarden. Meningen er, at al restaurationens mad skal kunne spises på gaden med fingrene.

På en konsekvens af coronakrisen skal al mad fra Cocks and Cows på Hovedgaden nu kunne spises på gaden - med fingrene.

22. maj 2020 kl. 18:30

CORONA Nu tager restauranten Cocks and Cows i Postgaarden på Lyngby Hovedgade en yderst synlig og mærkbar konsekvens af coronakrisen. Fra denne uge ændrer man markant på sit koncept og gør det til et streetfood-koncept.

Restauranten, som er en del af burgerkæden Cocks and Cows, udvider sit navn til 'Cocks and Cows Streetfood Pop-up - for safety and pleasure', og tanken er, at alt skal kunne spises udendørs og med fingrene.

"Vi har tænkt på det her før, men krisen var en katalysator for, at vi går en helt ny vej med Cocks and Cows - og det bliver med streetfood. Det nye koncept er udviklet til en ny virkelighed, og alle burgere, salater og sides er skabt til at spises "on-the-go". Danskerne ønsker stadig at være sammen, hygge sig og spise godt - og det imødekommer vi med det nye restaurantkoncept," siger Lasse Wiwe, der er medstifter og partner i Cocks and Cows.

Midlertidigt I første omgang bliver Cocks and Cows streetfood en midlertidig løsning og en vej til at møde kundernes nye behov. Men Lasse Wiwe afviser ikke, at det på sigt kan blive en integreret del af virksomheden og skaleres yderligere.

"Det nytter ikke at sidde på hænderne og vente på en genåbning. Vi vil hellere handle og prøve at ramme et behov. Vi starter som takeaway og opfordrer til, at danskerne nyder deres burger udenfor sammen på forsvarlig vis. Vi kalder det take out and hang out," forklarer han:

"Vi er klar til at skalere op i takt med genåbningen. Hvis det bliver en succes, tænker vi det måske fast ind i fremtidens restauranter," lyder det Lasse Wiwe, der fortæller, at det både vil være muligt at tage mad og cocktails med, men efter den 18. maj kan gæsterne også blive hængende til varme burgere, kolde fadøl og cocktails - i forsvarlig afstand.

En mulighed Netop restaurationsbranchen er hårdt ramt under coronavirussen, men for Cocks and Cows ser man også krisen som en mulighed for at ændre på sin ellers hidtidige succesrige vej med nye tanker og ideer.

"Vi er stolte over, at vi komme et helt ny koncept. Det nemme valg er at vente på, at normaliteten vender tilbage - også inden for restaurationsbranchen. Vi vil gerne være first movers inden for branchen, og det kræver, vi tør at tage nogle chancer, selv når vi står med ryggen mod muren," siger Lasse Wiwe.

Den nye take away-menu er på vej i alle Cocks and Cows' restauranter i København.