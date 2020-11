Maskotten Den glade Burger fyrer op under stemningen

Cocks & Cows genåbner snart: Det fejres med konkurrencer

Cocks and Cows har været ramt af vandskade og nedlukket i tre måneder. Men fra på tirsdag kl. 12 slår de atter dørene op, og det bliver fejret.

"Det har været nogle vilde måneder. Ikke nok med, at vi er hårdt ramt af corona-restriktioner, så springer hotellets største vandrør og lægger os fuldstændig ned," siger Cocks & Cows nye manager Jonathan Wolff.

"Vi elsker Lyngby, og Postgården har været en stor succes for os. Hele ånden omkring huset og måden, det er blevet modtaget lokalt, har været overvældende," lyder det fra ejeren Lasse Wiwe, som lover, at man hver dag i den første trækker lod om et gavekort på 1000 kroner blandt alle, som har været forbi og spise på restauranten den pågældende dag.