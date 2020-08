Cobrarummet ved Sophienholm: Ny udstilling fyldt med ar, du ikke kan se

Udstillingen består af et enkelt værk med samme titel.

Det vægstore værk fremtræder som et tapet sammensyet af felter af lærred. På afstand virker tapetet anonymt, men tættere på opdager man ord, der er broderet ind i felterne. Værket søger at beskrive, hvad det gør ved børn at vokse op i familier med psykisk sygdom, psykisk vold og omsorgssvigt.

For den udefrakommende fremstår alt på afstand normalt, men for barnet midt i en sådan familie åbner der sig konstant følelsesmæssige sår, der danner ar så komplekse, at de aldrig forsvinder.