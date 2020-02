Claus Meyer håber på, at mange lyngbymotionister har lyst til at gøre ham selskab til årets første morgenløb.

Send til din ven. X Artiklen: Claus Meyer genoptager morgenløbeturene i Lyngby - og inviterer kendte venner med Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Claus Meyer genoptager morgenløbeturene i Lyngby - og inviterer kendte venner med

Claus Meyer vil gerne smitte andre med glæden ved motion, så morgenstund har guld i mund for de friske, der har lyst til at løbe med, når Løberen og Meyers Spisehus genoptager morgenløbeture i Lyngby

Det Grønne Område - 15. februar 2020 kl. 11:45 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Jeg ved godt, at verden ikke nødvendigvis bliver et bedre sted, fordi jeg får 80 mennesker med ud at løbe. Men jeg kan enormt godt lide det selv og vil gerne være med til at engagere andre," siger Claus Meyer.

I samarbejde med Løberen på Lyngby Torv har Claus Meyer genoptaget den uformelle løbeklub han startede, før han rejste til New York.

"Jeg kan grundlæggende godt lide at være vært, om det er på madskolerne her i Lyngby eller på Hotel Saxkøbing. At arrangere ting i håb om at andre bliver glade. Det er min ilt her i livet, og det har det altid været. Jeg synes, at det er dejligt at bygge nogle fællesskaber op omkring de forretninger, jeg har. Jeg har altid opsøgt de opgaver, der kunne gøre hverdagen til en større fest," siger Claus Meyer.

Det koster ikke noget at deltage i Meyers morgenløb. Ansatte fra Løberen sørger hver gang for at lægge en rute på 5-6 kilometer. Mens Meyers Spisehus sørger for morgenkaffe og varm brød.

Man skal ikke være bange for ikke at kunne følge med, det er helt fint, at man kan kommer i mål med 5-10 minutters forskydning.

Det er tanken, at Claus Meyer fra gang til gang vil invitere kendte venner af huset og fra livet i Lyngby til at løbe med.

Og om lidt er kaffen klar Claus Meyer synes, at det er en berigende måde at starte dagen på, og nyder, når unge og ældre, motionister og toptrænede efterfølgende samles om at nyde en god start på dagen over en kop kaffe.

Første gang, der afholdes morgenløb fra Meyers er onsdag 19. februar kl. 07.30, og man skal bare møde op med godt humør.