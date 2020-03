Niels Ellegaard, Mille Lehfeldt, Ulf Pilgaard, Lisbet Dahl og Carsten Svendsen er klar til at byde publikum velkomne i august. Foto: Henrik Petit

Cirkusrevyen udskyder premieren

På grund den aktuelle coronasituation har holdet bag Cirkusrevyen besluttet at rykke premieren til 2. august

27. marts 2020

"Den alvorlige situation med spredning af coronavirus i Danmark rammer os alle hårdt lige nu. Cirkusrevyens første prioritet er vores gæsters og medarbejderes sikkerhed og for at sikre størst mulig tryghed og ro for alle, har vi taget beslutningen om at rykke vores premiere til august," siger Cirkusrevyens direktør Torben "Træsko" Pedersen i en pressemeddelelse.

For at skabe ro om forberedelserne til årets revy for både medvirkende og de over 100.000 gæster, der allerede har sikret sig billet til Cirkusrevyen 2020, har Cirkusrevyen fået mulighed for at rykke en stor del af forestillingerne, så premieren på årets revy nu finder sted søndag den 2. august kl. 16.00.

Flytningen af premieren til august betyder, at en lang række af Cirkusrevyens forestillinger rykkes til nye spilledage. For første gang nogensinde skal Cirkusrevyen spille ind i vintersæsonen med forestillinger helt indtil december måned. "Det var i forvejen en helt speciel sæson i år med Ulf Pilgaards jubilæum og afslutning i revyen, men hele denne her situation har tvunget os til at være kreative, og det er lykkedes os at flytte alle de berørte forestillinger til nye dage, så alle, der har købt billet, stadig får mulighed for at se Ulf Pilgaards sidste sæson," siger Torben "Træsko" Pedersen, der forsikrer, at teltet i de koldere perioder af den nye spilleperiode vil være opvarmet.

Skuespillerne melder klar Det kreative hold bag Cirkusrevyen 2020 står alle bag beslutningen om at rykke årets premiere. Instruktør Lisbet Dahl glæder sig til at præsentere en forrygende revy sammen med årets stærke hold, der hidtil har forberedt sig på årets revy med videokonferencer.

"Vi er alle på holdet lykkelige over, at vi kan gennemføre Cirkusrevyen i år. Det har ikke været en nem løsning, men den er nødvendig for, at alle med ro i maven kan se frem til årets revy. Vi glæder os sindssygt meget til at gå på scenen og sammen med publikum hylde Ulf med en fantastisk revy," siger Lisbet Dahl.

Se den nye spilleperiode her www.cirkusrevyen.dk

