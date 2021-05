Et stemningsbillede fra Dyrehavsbakken hvor indgangen til Cirkusrevyen kan skimtes til højre i billedet, 1944. (Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv)

Cirkusrevyen på Dyrehavsbakken er Danmarks største revy, og det begyndte tilbage i 1935

Det Grønne Område - 02. maj 2021 kl. 11:45 Af Mette Henriksen, stadsarkivar ved Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv Kontakt redaktionen

LOKALHISTORIE Programmet til endnu en sæson i Cirkusrevyen på Dyrehavsbakken er ved at være på plads, og for mange mennesker er det en årlig tradition at lade sig underholde i det store telt på Dyrehavsbakken.

Revykonceptet består af en række selvstændige numre, og dengang revyen stadig var ny, var underholdningen uforpligtende og folkelig. Revyen har dog udviklet sig gennem tiden, og det er ikke altid blot hyggelig underholdning, men fra scenen kan der også komme kradse satiriske kommentarer til aktuelle politiske samfundsforhold.

Cirkusrevyens første sæson blev lanceret i 1935 af skuespillerne Oscar Holst, Osvald Helmuth og Poul Guldager samt restauratør Carl Petersson og musiker Herman Gellin. Initiativtagerne rejste et kæmpe telt med plads til over 1.000 tilskuere på Bakken. I en af de samtidige aviser hed det, at cirkusteltet lignede en amerikansk millionærs campingtelt. På programmet det første år var blandt andet kendinge som Osvald Helmuth, Ludvig Brandstrup og den store divastjerne Liva Weel.

På grund af el-rationeringen under krigen måtte man i 1945 flytte revyen til København. Her blev teltet rejst på ruinerne af det saboterede Forum.

Under besættelsen fungerede revyer også som et nationalt samlingspunkt blandt andet ved at spille på det usagte som et bidrag til modstandskampen. Efter besættelsen kom teltet atter tilbage på Bakken og med Liva Weel på plakaten med "Sig de ord du ved". I 1950 optrådte Live Weel for sidste gang i Cirkusrevyen.

Da teaterdirektør Oscar Holst døde i 1953, blev posten overtaget af Ib Schønberg indtil 1955, hvorefter Stig Lommer trådte til. Herefter fulgte i 1956 Povl Sabroe, og Preben Kaas i 1971-1977. Efter en enkelt sæson i 1978 med varieté kom Sejr Volmer-Sørensen til, efterfulgt af Grethe Sønck frem til 1984, hvorefter teltets nuværende direktør, Torben "Træsko" Pedersen, kom til.