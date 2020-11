Ledningsarbejdet spærrer fra i næste uge for gennemkørsel på Christan X's Allé i krydset ved Buddingevej. Foto: Frank S. Pedersen

Chr. X's Allé spærres i tre måneder: Sådan påvirker det trafikken

Lige om lidt, midt i november, er Lyngby-Taarbæk Forsyning færdig med at omlægge vand- og spildevandsledninger fra krydset Engelsborgvej/ Buddingevej og frem til Buddingevej 23B.

Det markerer, at man i næste uge tager fat på næste etape, der strækker sig fra Buddingevej 36B til og med udkørslen af Kærmindevej. Rykket mod Gladsaxe betyder, at krydset Buddingevej/Christian X's Allé bliver delvist spærret de næste tre måneder, og at Buddingevej bliver ensrettet mellem 36B og udkørslen af Kærmindevej.