Chok i Dansk Folkeparti: Anette Skafte forlader partiet for Nye Borgerlige

Det faldt DF’s lokale leder og spidskandidat for brystet, at partiledelsen ønsker at stille en muslim op til næste valg. Så kort tid efter, at hun blev genvalgt, tog hun sit gode tøj og skred - længere ud til højre. Nu skal DF finde ny lokalformand og ny spidskandidat til kommunalvalget.

Hun har været Dansk Folkepartis mest markante stemme den seneste håndfuld år, Anette Skafte. Men det er hun ikke længere. Kort tid efter, at en enig generalforsamling genvalgte hende som formand og spidskandidat, valgte hun nemlig at forlade partiet.

Ikke nok med, at hun forlader partiet. Nej, hun gør det samtidig med, at hun retter en skarp kritik mod partiets øverste ledelse. Og hun skifter til DF's største konkurrent, Nye Borgerlige.

Årsagen til Anette Skaftes overraskende skifte skal findes i Dansk Folkepartis udmelding om at stille en muslim op til næste valg. Det var dråben, som fik bægeret til at flyde over, fortæller hun til Det Grønne Område:

"Jeg har stor respekt for Kristian Thulesen Dahl som utrolig dygtig og en god formand. Men der er noget i toppen, der trænger til at skiftes ud. For når jeg hører og ser, at ledelsen følger det mediestunt, som de kalder "en god historie", at en muslim skal være det nye blod i partiet og køres i stilling til næste valg, uagtet at man fra baglandet og medlemmernes side havde ytret deres bekymring, ja, så flød mit bæger over. Det er, som om de hænger i det sidste strå. Nærmest lidt tragikomisk," siger hun:

"Så jeg må indrømme, at min stolthed er blegnet en hel del og ikke længere kan se mig selv være en del af en lukket klub af de indviede. Jeg gik ind i et parti, hvor man havde modet til at sige, hvad man tænkte, hvor man ikke var i tvivl om, hvad DF stod for, og havde styrken og modet til at stå fast. Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan Danmark havde set ud, hvis vi ikke havde haft Dansk Folkeparti til at tage denne kamp igennem de sidste 25 år."

Smækker ikke med døren Anette Skafte smækker ikke med døren over for partiforeningen i Lyngby-Taarbæk.

"Nogle vil jo gerne kalde det interne stridigheder, når nogen melder sig ud, men det er heldigvis ikke tilfældet her i Lyngby-Taarbæk, hvor vi i den grad har en velfungerende lokalforening med respekt for hinanden og et fælles mål om at passe på Danmark. For mig handler det om egen udvikling, ambitioner og samarbejde, men den skal jo gerne gå begge veje," siger hun - og fortsætter:

"Jeg har været utrolig stolt af at have været en aktiv del af DF de sidste otte år. Der er ingen tvivl om, at jeg søger et parti, som jeg deler holdninger og værdier med. Derfor har jeg haft møde med Nye Borgerliges bestyrelse i Lyngby-Taarbæk med henblik på et medlemskab hos dem og glæder mig til at gøre en indsats for Danmark sammen med dem. Det har bestemt ikke været en nem beslutning, da jeg jo nærmest ser dem i Dansk Folkeparti i Lyngby-Taarbæk som min anden familie, jeg er utrolig glad for den tillid og opbakning, jeg har haft fra bestyrelsen gennem alle årene, også i forbindelse med den beslutning, jeg nu har truffet."

Glæde hos Nye Borgerlige Nye Borgerlige i Lyngby-Taarbæk har taget imod Anette Skafte med åbne arme, fortæller Claus Bøgh Svenningsen:

"Nye Borgerliges bestyrelse i Lyngby-Taarbæk er både glade og stolte over, at Anette Skafte har valgt at skifte til Nye Borgerlige. Anette har gjort et godt indtryk på os lokalt. Hun har tilsluttet sig vores politik og værdier, og vi ser i den grad frem til samarbejdet. Anette har mange års politisk og organisatorisk erfaring, og vi overbeviste om, at hun kan bidrage til den fortsatte udvikling af partiet lokalt.

