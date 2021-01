Send til din ven. X Artiklen: Chikane, hashrygning, trusler og overfald: Unge mænd skaber utryghed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Chikane, hashrygning, trusler og overfald: Unge mænd skaber utryghed

Desværre er det ikke altid den oplevelse, borgerne i Lyngby-Taarbæk har. En lille gruppe unges grænseoverskridende opførsel er nemlig kommet til at fylde meget i bybilledet

Det Grønne Område - 16. januar 2021 kl. 13:00 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

I sidste uge kunne man læse følgende i politiet døgnrapport:

"Klokken 17.08 tirsdag eftermiddag blev det anmeldt, at en gruppe unge mennesker opholdt sig i en parkeringskælder på Jernbanepladsen, hvor de chikanerede andre mennesker, som befandt sig i parkeringskælderen, og formentlig røg hash. En patrulje kørte til stedet, hvor de traf syv unge mennesker i alderen 14-16 år. Her var det dog ikke muligt at fastslå, at der var hændt noget kriminelt, men de unge fik alle registreret deres generalia, inden de blev bedt om at forlade stedet."

På mandagens døgnrapport kunne man læse, at politiet kl. 18.09 søndag aften fik en anmeldelse om, at en gruppe på fem drenge skød med fyrværkeri efter busserne ved Lyngby Station. En patrulje blev sendt til stedet, hvor tre drenge på 15-16 år blev truffet. Det kunne dog ikke fastslås, hvem af dem der havde affyret fyrværkeriet, og de slap derfor med en samtale. Hændelserne er langt fra enestående.

Butikstyverier, hærværk, hashrygning og generel grænseoverskridende adfærd i form af skubben råb, og trusler er noget af det, der i øjeblikket skaber utryghed i byen, og mellem jul og nytår blev en ung mand fra Virum tilmed udsat for et groft overfald i Kulturhuset.

"Både her i Lyngby-Taarbæk og i Rudersdal er det en adfærd som vi ikke kan tolerere. Det skal være trygt at færdes i det offentlige rum," siger vicepolitiinspektør i Nordsjællands Politi, Brian Grayston.

"Derfor har vi siden begyndelsen af december haft en offensiv tilgang til problemet. Nærmest dagligt har vi været til stede i de områder, hvor de unge færdes," siger han.

Det drejer sig om området ved Lyngby Station, Ulrikkenborg Plads, Kulturhuset, P-kældre og den centrale del af Lyngby.

"Det virker, som om de unge opholder sig på Lyngby Station, dels fordi det ligger centralt, dels fordi der er noget liv, så det er et sted, hvor man kan blive set og hørt," siger Brian Grayston.

En del af de her unge er helt ned til 13-14 år. Derfor opfordrer politiet også forældrene til at tage en snak med deres børn om, hvor de er henne - og hvad de går og laver.

For også nogle af de helt unge hænger ud sent om aftenen.

"Som forældre må man også gerne selv tage kontakt til SSP, hvis man er nervøs for, hvad ens barn går og laver og, hvordan man skal håndtere det," siger Brian Grayston.

Indsatsen i Kongens Lyngby er koordineret med Lyngby-Taarbæk Kommune og den lokale SSP afdeling. SSP er et tværfagligt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er klubberne også en stor del af samarbejdet. De unge, som det opsøgende gadeteam møder, er unge fra både Lyngby-Taarbæk Kommune og omegnskommunerne.

Ifølge Brian Grayston er det unge, der tilsyneladende ikke har noget fornuftigt at tage sig til, men de mødes om en fælles interesse for at ryge hash. De er typisk mellem 14 og17 år, og politiet er løbende i dialog med dem og deres forældre.

"Vi reagerer på den utryghedsskabende adfærd. Det skal der ikke herske tvivl om. Vi har et rigtig godt samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune og SSP. Men også med de omkringliggende kommuner, hvor nogle af de her unge kommer fra. Det er et såkaldt paragraf 115 samarbejde, hvor vi sammen lægger en strategi for, hvordan vi skal henvende os til de unge og deres forældre," siger Brian Grayston.

Når de unge bliver taget for besiddelse af hash eller andre forseelser, bliver deres navne skrevet op, de får et bødeforlæg, og der bliver taget kontakt til kommunen og deres forældre.

Og det er ikke bare i Lyngby-Taarbæk Kommune, at politiet har gang i en målrettet indsats. Også i Rudersdal Kommune har problemet med unge ballademagere længe haft politiet bevågenhed.