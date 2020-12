Slægt spiller traditionel, skandinavisk blackmetal kombineret med klassisk heavy metal. Foto: Peter Troest

Cecilia Cresso: 'Det er skønt, at Templet igen lever'

Tre koncerter i december gennemføres med alle tænkelige restriktioner, og får atter Templet, der har ligget stille siden marts, til at swinge

03. december 2020

Efter mere end et halvt års nedlukning slår Templet i december portene op for tre koncerter med alle de tiltag, der skal til, for at koncerterne forløber efter de gældende COVID-19 anvisningerne.

Alle koncerter i december er med danske musikere, for de udenlandske er jo ikke sådan på de danske landeveje i denne tid.

Men det giver plads ny musikalske venner. Blandt andet det københavnske black/heavy metalband Slægt, der den 4. december spiller i Templet. Det har de ikke prøvet før.

Det har til gengæld Red Warszawa, der er blevet lidt af et husorkester. De spiller både den 18. og den 19. december. Den 22. december er det Von Dü, der spiller op til stoledans.

Stoledans, fordi alle koncerterne er siddende, og fordi Von Dü er et band, der ellers godt kan få folk op af stolene og ud på dansegulvet.

"Vi afholdt en prøvekoncert i sidste uge, og det gik rigtig godt. Vi var velforberedte og havde prøvet det hele af.

Der er virkelig mange forholdsregler, men både de frivillige i Templet og publikum var gode til at tage imod dem. Jeg tror, at vi alle så gerne vil have koncerter igen, at vi vil gøre, alt hvad vi kan, for at det skal gå godt," siger spillestedsleder Cecilia Cresso.

Siddende koncerter Koncerterne afvikles på sammen måde, som man kender det fra biografer og teatre.

Man må sidde ved siden af dem, man er i selskab med. Skal man til baren, bærer man mundbind, og man må ikke hænge ud i baren, men skal købe sine varer og så gå tilbage til sin plads.

Der er plads til 40 publikummer til hver koncert.

"Jeg er rigtig glad for de bands, der kommer og spiller, for de har alle prøvet at spille andre steder med samme restriktioner," siger Cecilia Cresso.

I det nye år regner hun med, at der fortsat udelukkende vil være siddende koncerter.

"Vi regner med at åbne op for koncerter i slutningen af januar og fortsætter med de siddende koncerter, indtil der kommer nye restriktioner. Indtil nu har vi kun en enkelt booket koncert i januar, men vi regner stærkt med at få flere koncerter i huset fra januar og frem, men knapt så mange som normalt," siger hun.

På Templet.dk kan man læse yderligere om koncerterne og forholdsreglerne. Det er også her, at man bestiller billetter.

Koncerten på fredag starter kl. 21. Dørene åbner kl. 20. Al udskænkning slutter kl. 22.

