Carl Nielsen i ord og toner

Oplev et musikalsk tværsnit af Carl Nielsens virke på Virum Gymnasium 9. marts klokken 19.30.

"Carl Nielsen bliver generelt regnet for Danmarks betydeligste komponist. Ikke mindst på grund af hans symfonier, som bliver regnet som nogle af de væsentligste i det 20. århundrede. Carl Nielsens liv og værker var utroligt mangefacetterede. Han var født i en tid, hvor romantikken var eneste kunstneriske retning inden for musikken, og han gennemlever frem til sin død i 1931 alle de strømninger, som er med til at præge musikken og kunsten fremover," skriver Lyngby Taarbæk Musikforening i en pressemeddelelse og fortsætter: