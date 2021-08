Foreningen High5Girls laver camp for piger, så de kan få mere viden om bæredygtig teknologi. Pressfoto

Camp for piger: Skal lære om bæredygtig mad

Forening inviterer piger på camp, hvor de skal lære om bæredygtig energi og madproduktion.

Det Grønne Område - 22. august 2021 kl. 11:45 Kontakt redaktionen

Den 27. og 28. august inviterer non-profit foreningen 'High5Girls' piger i alderen 13 - 16 år inden for på DTU til camp kun for piger. Sammen med seks kvindelige ingeniører i bæredygtig energi skal pigerne blive klogere på bæredygtig og klimavenlig madproduktion og teknologien bag. Kurset skal foregå i lokalerne i DTU Skylab i Lyngby.

High5Girls er en forening, der arbejder for at udjævne kønsubalancen på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser og arbejdspladser. Henover to dage vil foreningen give piger fra Lyngby og omegn viden og redskaber, så de kan identificere bæredygtige madvare i butikkerne, og så skal de lave deres egne sunde bæredygtige snack-bar.

"Vores samfund står over for en hel del udfordringer i forhold til klimaet, hvilket FN´s nye klima-rapport konkluderer. Det er dermed vigtigt, at bæredygtighed og grøn omstilling bliver en del af pigernes DNA, og med High5Girls campen får pigerne rig mulighed for at tilegne sig ny og brugbar viden, som de kan dele med venner og familien derhjemme, " skriver High5Girls i en pressemeddelelse.

Løsninger skal findes

Men det er ikke kun kvindelige ingeniører, der skal lære pigerne noget - pigerne skal selv byde ind med deres perspektiver, innovative ideer og løsninger på samfundets klimaproblemer. Pigerne bliver nemlig introduceret til at arbejde og tænke som iværksættere, fortæller stifter af foreningen High5Girls, Marianne Andersen.

"Hos High5Girls lærer vi pigerne, at deres innovative ideer har stort teknologisk potentiale for virksomhederne og samfundet. Henover to dage bliver de undervist i at være iværksættere - de ska identificere problemer i vores samfund, finde en løsning, pitche og markedsføre deres løsning. Pigerne forlader altid vores camps med et meget større smil, mere gå-på-mod og selvtillid, end når vi møder dem på dag ét. Der sker helt utrolig meget på to dage", siger hun.

Udover at identificere udfordringer, finde løsninger og pitche over for hinanden, får pigerne mulighed for at få fingrene helt ned i teknologien, når de skal producere deres egen snack-bar og designe bæredygtige indpakning.

Derudover byder dagene på nye venskaber og rigtig meget sjov og hygge. Deltagerne overnatter sammen på Lyngby-Taarbæk vandrehjem, så det er en god mulighed for at møde nye venner, som også kan lide at bruge en weekend på at tilegne sig ny viden.

Støtte fra fonde

Foreningen High5Girls får økonomisk støtte fra private og offentlige fonde, så de kan lave disse forløb. Campen på DTU i Lyngby er støttet af virksomhederne Ørsted og Haldor Topsøe,

"Vores mål er, at pigerne får mulighed for at få indblik i bæredygtighed og ´hands-on-erfaring med teknologi på en sjov og tryg måde, og måske de finder ud af, at det kan være noget for dem. Vores ønske er, at de inkluderer teknologi i deres uddannelsesvalg, og de får en mulighed for at lave et kvalificeret valg, hvor teknologi og bæredygtig også tænkes ind. slutter Marianne Andersen. Jk