Bylandskabet i melankoliske glimt

"Det handler ikke om byen som et spændende, æstetisk og arkitektonisk studie. Værkerne fastholder hver især indtrykket af et sanseligt øjeblik. Måske et lysskær efter et regnskyl. Vi kender den karakteristisk nordiske tone, mødet mellem den disede regn og jord, skiftet mellem dag og nat og den melankolske gråvejrshimmel, der spejler sig i vinduerne," skriver Lyngby Kunstforeningen om udstillingen i en pressemeddelelse.