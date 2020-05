Bygningsingeniør Ricky Berner mener, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have hjulpet sine borgere i sager om skimmelsvamp langt mere i stedet for at fare frem med advokatpennen. Privatfoto

Bygningsingeniør i skarp kritik: 'Kommunen har handlet i strid med alle vejledninger'

Bygningsingeniør mener, at Lyngby-Taarbæk Kommune har faret for hurtigt frem med advokatpennen i deres sag i stedet for at hjælpe sine borgere, og at kommunen undgår at hjælpe borgere for at spare penge

I stedet for at være den mæglende part har Lyngby-Taarbæk Kommune modarbejdet sine egne borgere. Og man har desuden fralagt sig sit retmæssige ansvar, hvilket kun kan skyldes økonomiske overvejelser.

Det er den skarpe kritik, som bygningsingeniør og rådgiver for borgere i sager om skimmelsvamp, Ricky Berner, retter mod Lyngby-Taarbæk Kommune. Det sker på baggrund af kommunens ageren i Jørgen og Birthe Kissmeyers sag om skimmelsvamp, som Det Grønne Område skriver om i denne uge, og i Ellen Aastrups sag, som avisen tidligere har omtalt.

"Lyngby-Taarbæk Kommune har handlet i strid med alle kendte vejledninger. Det er en klokkeklar fejl, og man har ikke levet op til det kommunale ansvar som bygningsmyndighed," siger Ricky Berner til Det Grønne Område.

Bruger forkert lov Ifølge byfornyelsesloven har en kommune pligt til at handle i sager om sundhedsfarlige boliger. Og ejere har ifølge Transport- og Boligministeriet krav på at blive genhuset, hvis en kommune nedlægger forbud mod at bo i en ejendom, en såkaldt kondemnering.

Det skete dog hverken i Jørgen og Birthe Kissmeyers sag eller Ellen Aastrups sag. I begge sager blev ejerne påbudt at udbedre skimmelsvampen, selv om årsagen til skimmelsvampen var ejendommens tag, som er ejerforeningens ansvar.

Lyngby-Taarbæk Kommune vurderer dog, at man skal forholde sig til byggeloven - og ikke byfornyelsesloven. Ifølge den lov er det ejer eller ejerforeningen, der står for udbedringen.

"Kommunen kan ikke adskille byfornyelsesloven fra byggeloven, da de hænger sammen. Har man konstateret, at der er et sundhedsskadeligt forhold, skal der træffes en beslutning om, hvorvidt bygningen skal kondemneres," vurderer Ricky Berner.

Handler om penge Ricky Berner vurderer, at Lyngby-Taarbæk Kommunes ageren skyldes økonomiske hensyn.

"Det eneste, der kan være årsagen til det, er, at det er gjort ud fra økonomiske hensyn. Min erfaring er, at kommunerne nødigt vil følge vejledningerne, fordi det giver udgifter. Og gør man det i én sag, skaber man præcedens," siger han.

En aktindsigt, som Det Grønne Område har fået i Lyngby-Taarbæk Kommunes sager om skimmelsvamp, viser, at kommunen i perioden har fået 41 anmeldelser om mistanke om skimmelsvamp. Kommunen har i denne periode aldrig nedlagt forbud mod at blive boende i ejendommen. En enkelt gang har man genhuset, hvor der dog var tale om en fejl, oplyser kommunen.

Det undrer Ricky Berner. "Det er min erfaring at hvis der er mistanke om skimmelsvamp, så er der som regel skimmelsvamp. At der ikke skulle være behov for genhusning i nogen af de 40 sager lyder usandsynligt. Det er min erfaring, at der i alle skimmelsager er behov for genhusning i kortere eller længere tid, imens der saneres. Nogle gange kun nogle enkelte dage, andre gange flere uger eller måneder," siger han.

Hjælp borgerne Spørger man Ricky Berner, hvad han mener, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have gjort i Jørgen og Birthe Kissmeyers sag, svarer han:

"Kommunen burde have bistået både ejer og ejerforening om at løse problematikken i stedet for meget hurtigt at gribe til advokatpennen. Som myndighed burde man have været mere mæglende i konflikten," siger han og fortsætter:

"At kommunen har været så langsomme og genstridige i at løse denne sag kan undre, da skimmelsvamp i boliger kan være yderst sundhedsskadeligt og fører til alvorlige sygdomme med deraf følgende udgifter til behandling."

Bygningsingeniøren giver sit bud på, hvad Lyngby-Taarbæk Kommune nu bør gøre:

"Med alle de fejl, kommunen har lavet, bør de være meget mere føjelige i stedet for at bruge penge og energi på en konflikt. Sagerne bør være et læringseksempel på, hvordan tingene ikke skal håndteres. I det omfang, borgere ikke selv kan finde en bolig, bør kommunen hjælpe."

