Byen ved havet vil kæmpe: Taarbæks barak er i sparefare

Politikerne i Lyngby vil opsige lejemålet med en af Taarbæks populære samlingssteder

Det Grønne Område - 25. juni 2020 kl. 11:45

Det er måske lidt af en hvepserede politikerne i kommunens Økonomiudvalg har hænderne på vej ned i.

På et møde i morgen har de et forslag på dagsordenen om at spare blandt andet de årlige 82.000 kroner, det koster kommunen at leje og drive Barakken på Taarbæk Strandvej 88. Forslaget vækker mildt sagt undren i Barakken.

"Ud over, at det set i den store sammenhæng, virker som småpenge for kommunen, så er det ikke noget, der er blevet varslet, og der er ingen fra kommunen, der har henvendt," fortæller Thomas Rievers, der er som formand for Barakkens Venner helst ikke vil overrumples,

Står sammen Men han er klar til at tage handsken op, og kæmpe for Barakken. Og støtten fra lokalsamfundet er mærkbar, blandt andre har borgerforeningen reageret på spareplanerne.

"Vi er gode til at stå sammen her i Taarbæk, især hvis der er nogen der træder os over tæerne. Jeg ved godt, at det i første omgang kun er en høring, og hvis politikerne holder fast i forvaltningens indstilling, skal vi nok lade høre fra os," lover han, der også godt kunne tænke sig at se kommunens politikere i Taarbæk.

Selve spareforslaget har kommunens Center for Arealer og Ejendomme stået for.

Ikke flytbar I spareforslaget peger kommunen på, at de mange foreningsaktiviteter, der forgår i Barakken, i stedet kan bookes ind i andre af kommunens lokaler på for eksempel Taarbæk Skole eller i Bindesbøll Hus. Men det er ikke en rigtig mulighed, fortæller Thomas Rievers.

"Fordi vi har et værksted med store maskiner, som det ikke kan lade sig gøre at flytte andre steder hen, og billardklubberne har også deres bord her," siger han, og afviser også kommunens forslag om, at foreningen selv kunne overtage lejemålet. Kommunen betaler leje for ejendommen til Maria Andersens Mindelegat.

"Det kan vi ikke, slet ikke med den nuværende kontingent, hvor i forvejen er nødt til at have private donationer, hvis vi skal lave noget ud over det sædvanlige."

Efter sommerferien

I sin dagsorden lægger Økonomiudvalget op til, at spareforslaget sendes i høring hen over sommeren, og at sagen tages op igen i august. Det gælder også for de tre andre spareforslag, der omfatter nedlæggelse af to spejderhytter og opsigelse af lejemålet Skovhytten.

