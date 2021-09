Sigurd Agersnap og Sofia Osmani fanget på valgaftenen i 2017. Foto: Lars Schmidt

Send til din ven. X Artiklen: Byder SF-borgmesterkandidatur velkommen: Osmani mener ikke, at K-flertallet er givet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byder SF-borgmesterkandidatur velkommen: Osmani mener ikke, at K-flertallet er givet

Den siddende borgmester byder SF's Sigurd Agersnap velkommen som borgmesterkandidat - og afviser, at det på forhånd er givet, at hun vinder magten igen.

Det Grønne Område - 23. september 2021 kl. 11:45 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Belært af erfaringen og den politiske historie i Lyngby-Taarbæk Kommune fastslår den siddende borgmester, konservative Sofia Osmani, at intet er givet på forhånd. Og da slet ikke, at hun uhindret fortsætter som borgmester efter valget.

Det er ellers, derfor SF's spidskandidat, Sigurd Agersnap, i sidste uges Det Grønne Område meldte sig på banen som modkandidat til Osmani i kampen om borgmesterposten.

"Det bliver for demokratisk fattigt og for ligegyldigt et valg, hvis vi på forhånd siger, at der ikke er noget at rafle om," sagde han, da han meldte sit borgmesterkandidatur.

Sofia Osmani byder Agersnap velkommen i kampen. Og forklarer, at hun bestemt ikke føler, at hun sidder så sikkert i sadlen, som Agersnap giver udtryk for:

"Jeg ved af erfaring, at intet et givet på forhånd og, at alt kan ske på valgnatten. Lyngby-Taarbæk er lokalpolitisk en borgerlig kommune, men ser man på folketingsvalg, er fordelingen mellem blokkene mere lige. Så intet er afgjort," siger hun - og understreger:

"Intet er jo givet, før vælgerne har afgivet deres stemme. Det er derfor rigtig vigtigt, at borgerne er klar over, at intet er givet på forhånd. Jeg møder jo holdningen, at Konservative står så stærkt, og der ikke er noget at rafle om. Men det er ikke rigtigt," siger hun og uddyber:

"Ja, vi sidder med 10 mandater, men vi fik 36,6 procent af stemmerne, og det rækker isoleret set til otte mandater uden valgforbund.. Det var valgforbundet, der gjorde, at vi har det antal mandater. Så alt kan ske. Vores valgforbund ser anderledes ud denne gang. Hvis alle stemte det samme som sidst, vil mandaterne falde anderledes. Min største bekymring kunne være, at vælgerne ender med at virke ligeglade. At det kan være ligegyldigt, hvem man stemmer på. Sådan er det jo ikke. Vi er forskellige partier med forskellige holdninger og forskellige projekter."

"Vi er langt fra et absolut flertal, så også på den baggrund er det umuligt at forudse valgets resultat. Så alle stemmer er vigtige, og valget er bestemt ikke ligegyldigt eller givet på forhånd."

Samarbejdet Borgmesteren fortæller, at hun ikke har noget imod at få en direkte modstander til valget:

"Jeg har principielt den holdning, at alle spidskandidater er borgmesterkandidater. Sådan er det jo. Det er meget forståeligt. Ethvert parti skal melde det ud, som styrker deres position mest muligt. Alle partier skal have lov til at markere sig i en valgkamp," siger hun:

"Jeg går til valg på det, jeg har praktiseret de sidste otte år, nemlig et bredt samarbejde, der tilgodeser så mange holdninger som overhovedet muligt. Det håber jeg, at vælgerne kvitterer for. Men hvis et flertal ønsker at dreje kommunen i en socialistisk retning, skal de selvfølgelig bare stemme på SF. Så tager vi den derfra."

Blokkene Blokpolitik. Det kan ifølge Sofia Osmani være det, vi kigger ind i, hvis SF's Sigurd Agersnap bliver borgmester:

"For mig er blokpolitik og rødt/blåt ikke så afgørende. Jeg ser på, hvad de enkelte partier vil - ikke hvilken blok de landspolitisk tilhører," siger hun:

"Jeg sidder ikke og tænker over, om jeg arbejder sammen med de røde eller blå partier. Jeg ser på, hvad vi arbejder sammen om. Jeg er lokalpatriot først, borger i Lyngby-Taarbæk, og konservative bagefter. I den rækkefølge. Selvfølgelig har jeg politiske holdninger, men vores fornemste opgave er at træffe de bedste beslutninger for vores kommune, og så betyder partifarve ikke så meget," siger hun:

"Men jeg er da enig med Sigurd Agersnap i, at Lyngby-Taarbæk ikke er blå på samme måde som Rudersdal og Gentofte. Ved folketingsvalg har vi haft langt mere dødt løb imellem blokkene, også selv om vi til kommunalvalgene har været entydigt blå."

Skatten Med Sigurd Agersnap som borgmester vil man se en kommunalbestyrelse, som vil investere mere i vuggestuer, børnehaver og skoler. Og kommunens klimaaftryk vil blive mindre end i dag.

Og for at nå disse mål er han ikke blev for at hæve skatten.

Til det siger Sofia Osmani:

"Grundlæggende har jeg jo andre holdninger end SF og Enhedslisten. Jeg kan være bekymret for den holdning, der hedder, at vi løser alle kommunens problemer ved at hive flere penge på af borgernes lommer," siger hun - og understreger:

"Jeg er ikke skattefornægter. Vi tog en skattestigning i år. Den tager jeg ikke let på. Den er taget, fordi det var pinedød nødvendigt i forhold til udligningsreformen. Men den koster jo noget for en række borgere og særligt dem med de laveste indkomster. Det er dem, der kan mærke det mest. Jo mindre, du har at gøre godt med, jo mere kan en skattestigning mærkes."

"Ud over den skattestigning, vi fik med udligningsreformen, er der stigninger på forsyningens område på grund af affaldssortering og klimatilpasninger, ligesom prisen på el og naturgas er steget voldsomt. En skattestigning oven i hatten vil mærkes hårdt af mange, for den skal være betydelig, hvis alle ønsker skal indfries. De statslige regler betyder jo, at vi for at få én krone i kassen, skal hive over to kroner op af borgernes lommer."

Modstanderen Sigurd Agersnap får dog fine skudsmål af borgmesteren:

"Jeg kender Sigurd som en dygtig og engageret politiker, der altid gør en indsats for at fremme SFs synspunkter. Og så er Sigurd både sympatisk og behagelig - også selv om vi politisk er uenige," siger Sofia Osmani og slutter:

"Jeg oplever heldigvis, at jeg også kan sige det samme om mine øvrige kollegaer, og helt generelt synes jeg, at vi har et godt samarbejdsklima i kommunalbestyrelsen. Det et jeg sikker på, at vi også har efter valget. Uanset hvordan vælgerne sammensætter kommunalbestyrelsen."