By Neumann gik fra pop up til fast butik: Nu er der 1 års fødselsdag på Gammelmosevej

Oprindeligt skulle by Neumann have været et koncept med pop up-butikker, men da lokalet på Gammelmosevej 125 bød sig, slog Bettina Neumann til. Det er nu et år siden. Det vil hun gerne fejre og inviterer derfor til en weekend med hygge og gode tilbud. Der er åbent lørdag kl. 11-15 og søndag kl. 11-14. /peb