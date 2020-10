Butikstyve i Føtex: To 12-årige stjal for 34 kroner

Torsdag kl. 15.49 blev det anmeldt, at to butikstyve havde forsøgt at stjæle varer for 34 kroner fra Føtex i Lyngby Storcenter. Da de to var under 18 år blev en patrulje sendt til stedet, hvor to 12-årige drenge blev truffet.