Butikstyv til afhøring: 34-årig stjal tøj og elektronik

Udenlandsk mand taget for tyveri i Føtex

En 34-årig udenlandsk mand blev søndag kl. 14.54 taget for butikstyveri i Føtex i Lyngby Storcenter. Her havde manden stjålet et par boxershorts og en powerbank.