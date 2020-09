Foto: bnenin - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Butikstyv spyttede på detektiv: Kvinde sigtet for vold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Butikstyv spyttede på detektiv: Kvinde sigtet for vold

Politiet måtte træde til ved tilbageholdelse i storcentret

Det Grønne Område - 22. september 2020 kl. 16:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag kl. 13.45 blev det anmeldt fra en butiksdetektiv i Lyngby Storcenter, at de stod med en butikstyv, som de gerne ville have politiets hjælp til at håndtere.

Butiksdetektiven havde observeret, at en kvinde havde forsøgt at stjæle barbergrej og parfume fra Matas for cirka 2.400 kroner, men da butikstyven følte sig opdaget, stak hun af.

Kvinden blev dog indhentet og tilbageholdt af butiksdetektiven, og i den forbindelse spyttede hun butiksdetektiven i ansigtet, hvorfor hun ikke kun blev sigtet for butikstyveriet i Matas, men også for vold.

Kvinden blev desuden fundet i besiddelse af et par nye sko til en værdi af 400 kroner, som var blevet stjålet tidligere på dagen fra en anden butik i Lyngby, og hun blev derfor også sigtet for dette.

Piger stjal make-up-fjerner Klokken 16.25 blev der nok engang anmeldt et butikstyveri fra Lyngby Storcenter, idet to kvinder på henholdsvis 16 og 18 år havde forsøgt at stjæle make-up-fjerner fra Normal til en værdi af 72 kroner.

Idet den ene af de to var under 18 år gammel, blev politiet sendt til stedet, hvor de to blev sigtet for butikstyveri, ligesom de relevante myndigheder og andre voksne blev underrettet.