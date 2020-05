Busbesparelserne, som blandt andet rammer studerende på DTU, kan ikke fagligt begrundes, mener SF? Sigurd Agersnap, og ser det som udtryk for kommunalpolitiske hensyn. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Busbesparelser: Hvorfor spare på den rute, flest bruger - for at frede den, de færreste bruger? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Busbesparelser: Hvorfor spare på den rute, flest bruger - for at frede den, de færreste bruger?

Hvorfor spare på busstrækningen, som flest bruger, for at frede den strækning, som færrest bruger, undrer SF' Sigurd Agersnap sig over. Han mener, at det lugter af politiske hensyn til Konservative. Den endelige beslutning træffes på tirsdag.

Det Grønne Område - 15. maj 2020 kl. 11:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For at finde besparelser på 15 mio. kroner har et flertal i Region Hovedstadens trafikudvalg bestående af Socialdemokratiet, Konservative, SF og Venstre stemt for, at 2,6 mio. kr. skal findes ved færre afgange på linje 40E/400S. Det berører blandt andet passagerer til og fra DTU.

Beslutningen kritiseres af formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Sigurd Agersnap (SF), som for det første ikke mener, at man bør spare på den offentlige transport.

Og at det derudover vil give mere mening at finde besparelserne på andre ruter.

"Det er en rigtig dårlig ide at spare i Ring 4, da det er et af de mest trafikerede veje i omegnen. Det er dem, der går til og fra Ballerup og Bagsværd. Det er et sted, hvor folk holder meget i bilkø, og mange bruger bussen. Det vil betyde, at færre bruger kollektiv trafik, og flere vil holde i bilkøerne," siger han til Det Grønne Område.

Spar på Skodsborg Sigurd Agersnap så helst, at man slet ikke sparede på kollektiv trafik, understreger han. Men når man nu skal spare, har han et andet forslag:

"Hvis man skal spare på de to linjer, kunne man afkorte ved DTU eller ved Nærum Station, så man ikke tager sidste strækning med op til Skodsborg Station, fordi der er langt færre, der bruger bussen på den strækning. Generelt kan man sige, at når man sparer, så skal man spare, hvor der er færrest, der bruger bussen. Ellers bliver det negativ spiral, hvor vi samlet får færre, der bruger offentlig transport," siger han og vurderer, at Sat besparelsen vil blive et stort problem for DTU.

"Det er et stort problem for DTU, fordi man har campus i Ballerup. Og studerende, der har undervisning begge steder, bruger strækningen. De kommer til at miste en bus. Det kan betyde, at DTU så skal lave skemaændringer," siger udvalgsformanden.

Hensyn til næstformand Sigurd Agersnap mener, at der er taget politiske hensyn, som ikke kan fagligt begrundes.

"Det er helt mærkeligt, at man sparer på Ring 4, som flest bruger, og så freder man strækningen op til Rudersdal, som færrest bruger. Det tyder på, at der er andre hensyn. Man kan få den tanke, at det skyldes, at der er et sammenfald mellem kommunalpolitikere i Rudersdal og dem, der har stemt for at spare på Ring 4," siger han med henvisning til trafikudvalgets næstformand, Christoffer Buster Reinhardt (K).

Agersnap fortsætter:

"Det virker som om, at der er kommet for mange kommunale hensyn med ind i forhandlingerne, når man sparer på busdækningen i Ring 4. Det er ikke anbefalingerne fra Movia, og det er der, flest bruger bussen. Så der er ikke faglig begrundelse for det."

Vil afskære Skodsborg Christoffer Buster Reinhardt giver følgende begrundelse for, at han og Konservative ønsker at bevare buslinjen hele vejen til Skodsborg.

"Jeg har hele tiden gjort det meget klart og tydeligt, at for Konservative og for mig var det enormt vigtigt, at vi bevarer 40E hele vejen til Skodsborg. Det er der flere årsager til. For det første er det med til at binde kystbanen sammen med motorvejsbusserne i Nærum og med lokalbanen i Nærum, og så er det også helt enormt vigtigt, fordi der er rigtig mange studerende på DTU, som bor i Nærum. Derfor ville det være helt forfærdeligt, hvis man ikke kunne komme frem og tilbage ordentligt og sikre en ordentlig busbetjening. Samtidig er det den eneste bus, som kører i hverdagene fra Skodsborg Station. Man ville afskære hele Skodsborg fra resten af kommunen," siger han.

Det har et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, SF og Konservative så valgt ikke at gøre. Dansk Folkeparti og Enhedslisten stemte imod.

I sagsindstillingen i regionsrådet står der ligefrem, at:

"Trafikudvalget anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet at godkende trafikudvalgets forslag til en samlet varig besparelse på 15 millioner kroner under forudsætning af, at administrationen finder en løsningsmodel, der sikrer omfanget af betjening af strækningen Skodsborg Station-DTU/DTU-Skodsborg Station i samme omfang som i dag. Dette kan ske ved 40E og/eller 400S."

En endelig beslutning i sagen tages 19. maj.