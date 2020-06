?Vi kommer til at stå over for et valg: Enten skal serviceniveauet reduceres markant, eller så skal skatten stige,? siger borgmester Sofia Osmani. Arkivfoto: Lars Schmidt

Budgettet - pest eller kolera for politikerne: Enten skal servicen sænkes eller skatten stige

Sidste uges budgetseminar handlede om de betydelige økonomiske udfordringer, Lyngby-Taarbæk Kommune står over for. Udgifterne er højere end indtægterne, og der venter en del presserende anlægsopgaver forude.

Det Grønne Område - 10. juni 2020 Af Lars Schmidt

Umiddelbart ser Lyngby-Taarbæk Kommunes økonomi stadig solid ud. Kassebeholdningen er fin, gælden og skatten er lav.

Men sådan vil det ikke blive ved med at være. For udgifterne er højere end indtægterne.

Det betyder, at enten skal den kommunale service reduceres voldsomt, eller også skal skatten stige. Og det allerede fra næste år.

Dét var hovedbudskabet på sidste uges noget forsinkede budgetseminar i kommunalbestyrelsen. Seminaret, som man plejer at holde i maj på rådhuset, var på grund af coronakrisen udskudt en lille måned, og det fandt sted i Virumhallen.

"Vi skal jo have et budget - corona eller ej - og det har derfor ikke været muligt at udskyde budgetseminaret længere. Vi har dog valgt at rykke fra rådhuset og ud til Virumhallen, hvor vi kan være med behørig afstand," fortalte borgmester Sofia Osmani til Det Grønne Område i sidste uge.

Ud over, at udgifterne er højere end indtægterne, så skal de kommunale politikere inden oktober også for en løsning på, hvordan opgaverne på det specialiserede socialområde løst bedst muligt for langt færre penge. Området dækker over blandt andet udsatte børn og unge, voksenhandicappede og borgere med psykiske lidelser.

Kommunen er også udfordret på dagpasningsområdet. Her bruger man flere penge end de øvrige kommuner, men forældrene er langt fra tilfredse. Rammerne er utidssvarende, og skal anlægsbudgettet bruges til at give bedre rammer, så skal politikerne virkelig have tungen lige i munden. Der skal prioriteres, for der er en del presserende anlægsudgifter, der skal vælges imellem.

Service eller skat "Helt overordnet har vi stadig en solid økonomi med en velpolstret kassebeholdning, lav gæld og lav skat. Men vi har hvert år udgifter, der er større end vores indtægter. Skatten, som vi opkræver, kan ganske enkelt ikke dække udgifterne til det nuværende serviceniveau i kommunen, samtidig med udgifterne til udligning til andre kommuner," siger borgmesteren:

"Med stigende udgifter til udligning, øgede anlægsbehov samt de udfordringer, vi har på blandt andet det specialiserede område, så stiger ubalancen i de kommende år. Vi kommer derfor til at stå overfor et valg: Enten skal serviceniveauet reduceres markant, eller så skal skatten stige," siger Sofia Osmani - og understreger:

"Ingen af de to udfald er attraktive. Men det er en debat og et valg, vi ikke kan komme uden om. Alene tabet på udligningen svarer til en skattestigning på over 0,3 procent - uden sanktion. Sanktioneres vi fra staten, skal skatten hæves med næsten det dobbelte. Og så har vi stadig ikke løst udfordringen med anlæg og de øgede udgifter til børn og voksne med særlige behov."

Specialiserede område På budgetseminaret drøftede politikerne forskellige omstillingsprojekter og forslag på både det specialiserede voksen- og børneområde, og også for specialundervisningen.

"Det specialiserede område presser stadig økonomien. Flere borgere i målgruppen betyder, at områderne skal tilføres midler for at holde det nuværende niveau. Vi taler om udfordringer i størrelsesordenen 35 mio. kroner årligt, hvis vi ikke finder nye måder at løse opgaverne på," forklarer Sofia Osmani:

"Vores ambition er selvfølgelig at løse det, så vi kan hjælpe flere borgere for de samme penge. Vi må dog samtidig erkende, at det ikke er nemt og at samtlige kommuner faktisk er udfordret på området."

Borgmesteren forklarer til Det Grønne Område, at udfordringen på det specialiserede område indgår i kommuneaftalen:

"Men kommunen kompenseres desværre ikke fuldt ud for de øgede udgifter. Lyngby-Taarbæk står til et løft på servicerammen på cirka 15 mio. kroner, som skal ses i forhold til udfordringen på 35 mio. kroner alene på det specialiserede område," siger hun.

Daginstitutionerne Der blev også talt løsninger på daginstitutionsområdet, hvor kommunens indsats ikke helt er i harmoni med den oplevelse, som forældrene har af tilbudene.

"På dagtilbudsområdet har vi en interessant problemstilling. Vi bruger flere penge pr. barn end gennemsnittet af kommunerne. Men alligevel oplever forældrene ikke den ønskede kvalitet. En del af forklaringen kan være, at vi i et vist omfang har utidssvarende fysiske rammer og en struktur med mange små enheder, der binder ressourcer på andet end den direkte børnetid," siger Sofia Osmani:

"En anden forklaring kan være, at børnene er flere timer i dagtilbud i vores kommune end andre steder. Dermed rækker ressourcerne ikke lige så langt. Ved at se på de forskellige årsager er ambitionen at finde løsninger, der udvikler området positivt. Som på mange andre områder må vi forvente, at det forudsætter investeringer. "

Og sådanne investeringer kolliderer med et i forvejen ganske presset anlægsbudget:

FAKTA Vigtige datoer

24. august - det administrative budgetforslag offentliggøres

3. september - 1. behandling af budgettet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. oktober - 2. behandling i Økonomiudvalget "Vi har en lang række af presserende anlægsudgifter på alt fra skoler til dagtilbud, infrastruktur og administration. En selvstændig opgave i forbindelse med budgettet bliver at prioritere de mange anlægsbehov og lave en langsigtet plan. Her er vi naturligvis hjulpet lidt af kommuneaftalen, da anlægsloftet hæves næste år. Et er dog at få lov til at øge vores anlæg, noget andet at finde penge og personale til at løse opgaven. Heller ikke her har vi en let opgave," mener borgmesteren.

Før der kan arbejdes videre med budgettet for næste år, skal de endelige tal kommunikeres ud til kommunen fra Indenrigsministeriet. Sofia Osmani forventer, at tallene er i hus inden sommerferien.

Herefter skal forvaltningen gøre budgetbogen klar, så de egentlige budgetforhandlinger kan starte efter sommerferien.

Budgettet for 2021 andenbehandles og vedtages i kommunalbestyrelsen 8. oktober.

8. oktober - 2. behandling og budgetvedtagelse i Kommunalbestyrelsen