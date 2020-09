Send til din ven. X Artiklen: Budgettale - UP: Skattestigning vil ikke medføre bedre service Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Budgettale - UP: Skattestigning vil ikke medføre bedre service

Samlet budgettale fra kommunalbestyrelsens to løsgængere.

Det Grønne Område - 09. september 2020 kl. 09:06 Af Henriette Breum og Inge Sandager, løsgængere

Der er ikke nogen tvivl om, at kommunen står overfor en række udfordringer i de kommende år.

Borgmesteren har uddybet udfordringerne fint, så vi vil ikke gentage, men koncentrere os om, hvad vores fokus er i budgetprocessen.

Vi er begge løsgængere, men har en fortid i Venstre og er naturligvis stadig begge borgerlige. Derfor bekymrer den bebudede skattestigning os meget. Specielt fordi en skattestigning ikke vil medføre bedre service overfor borgerne, men hovedsageligt dække de huller vi har i budgettet. Så reelt vil borgerne opleve, at de betaler mere for det samme. Og derfor vil vi arbejde for at skattestigningen bliver så lav som overhovedet muligt.

Udligningsreformen gav os en ekstra regning på knap 3 mio. kr. Derudover har vi mistet et tilskud på 34 mio. kr. Vi medgiver, at dette kan være svært at finde i budgettet. Specielt når der også er områder, vi gerne vil prioritere og forbedre, som kræver ekstra investeringer.

Effektivisere Helt grundlæggende synes vi, det er et godt princip at have, at vi som kommune har en ambition om at effektivisere. Specielt på de områder, hvor vi kan se, at vi ligger dårligere placeret eller har højere udgifter end de kommuner, vi normalt sammenligner os med.

Den ambition kan vi ikke se i budgetforslaget. Så i stedet for straks at gribe til en skattestigning og flå pengene ud af borgernes lommer, synes vi, vi bør kigge på følgende områder;

Administrationen: Ifølge en rapport fra social og indenrigsministeriet, ligger vores udgifter til administrationen højere end landsgennemsnittet. Sammenligner man med Rudersdal og Gentofte ligger vores udgifter ca. 400-950 kr. højere per indbygger. Med 55.000 indbyggere bliver det til mange millioner. Samtidig er vores udgifter til administrationen steget med 1,06% fra 2017-2019.

Serviceudgifter per indbygger: Også på serviceudgifter (som blandt andet dækker børn, unge og ældre) ligger vi en del højere end nabokommunerne. Og når opfattelsen fra borgerne er, at serviceniveauet er lavt, så synes vi bestemt det er nødvendigt at kigge på, hvorfor vi omkostningsmæssigt ligger knap 2800 kr. højere per indbygger end Rudersdal.

Konkurrenceudsættelse: Begrebet dækker over, hvor mange opgaver kommunen sender i udbud for at få dem løst på bedste og billigste måde. Og her ligger vi ifølge nøgletal fra KL lavt. Hele 56 kommuner gør det bedre end os.

Anlæg og ejendomme Vi har et kæmpe anlægs- og renoveringsbehov forude. Men vi mener ikke dette delvist skal finansieres via en skattestigning. I stedet bør vi gennemgå ejendomslisten og have en langt mere ambitiøs plan for frasalg af bygninger, der ikke tjener et kommunalt formål. Indtægter fra salget kan så i stedet bruges på renoveringer af eksisterende bygninger og opførsel af nye.

Så vi synes, der er flere områder vi internt bør kigge på og effektivisere før vi sender regningen videre til borgerne. Selv om det uden tvivl er den absolut nemmeste måde at finde pengene på.

Og til slut bør vi måske også se på, hvad det er for nogle opgaver vi udfører og bruger penge på. Et lille eksempel fra for nylig, er markeringer med røde pletter på cykelstierne for at de studerende fra DTU nemmere kan finde vej. Man kunne forestille sig, at studerende på Danmarks Tekniske Universitet, en generation, der er født med en mobiltelefon i hånden, sagtens kan finde vej uden at vi som kommune bør bruge ressourcer på at male røde pletter på cykelstierne.

