Budgettale - Ø: Budgettet giver bedre muligheder til fællesskabet

Enhedslistens budgettale.

Det Grønne Område - 09. september 2020 kl. 09:08 Af Henrik Bang, Enhedslisten Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som den sidste skal jeg her kommentere det administrative budgetforslag. Først et par kommentarer til debatten:

Til Simon Pihl Sørensen: Det er naturligvis rigtigt at covid-19 ændrer rigtig meget og at vi skal være opmærksomme på at holde gang i produktion og beskæftigelse. Men det er vigtigt at huske på at offentligt forbrug bidrager med efterspørgsel også i den private sektor. Og modsat meget privat forbrug som jo også bidrager med import, vil offentligt forbrug fx i form af mere rengøring eller mere vedligehold primært være af en karakter der sætter gang i hjemlig beskæftigelse, modsat køb af fladskærme og flere biler - som i øvrigt også belaster miljøet.

Men til selve budgettet:

Jeg vil gerne starte med at påpege de positive træk:

For det første: udfordringerne på de specialiserede områder lagt ind. Det er ikke her stedet at diskutere forebyggelse, behandling, omsorg og kompensationer omkring det, men en afgørende forudsætning for bedre kvalitet og måske også mindre omkostninger på længere sigt er at vi adresserer den udfordring at udgifterne vokser og at der er ro til at udvikle tingene

For det andet: udligningen har meget længe betydet, at store dele af skatteindtægterne fra Lyngby-Taarbæk bliver omfordelt til andre kommuner. Den overordnede tankegang er jo at Lyngby-Taarbæk har et bedre skattegrundlag end de fleste andre kommuner.

Igen det er ikke her stedet at diskutere, at det jo modsvares af at der er større omkostninger ved at bo i kommunen, og at kommunen også får større omkostninger fx ved byggeri mm. Det afgørende er, at vi erkender, at vi er nødt til at have noget større indtægter, hvis ikke kommunens service, vedligeholdelse og nyanlæg skal komme under pres. Enhedslisten er overbevist om, at borgerne i kommunen forstår den sammenhæng og at den foreslåede skattestigning (som i parentes bemærket ligger inden for det skrå skatteloft og dermed ikke rammer helt socialt skævt) vil give fællesskabet bedre muligheder for at løfte opgaver som gavner mange og som også mange forventer bliver løst.

For det tredje fremlægges der et fornuftigt anlægsbudget der både viser de reelle behov for fx at få flere daginstitutionspladser, få renoveret og udbygget især Lundtofte og Engelsborgskolen og få renoveret rådhuset men som også i hvert fald til en vis grad adresserer den udfordring vi har med faktisk at kunne realisere de mange behov inden for en kortere årrække (mange af os erindrer at Lundtofte skole har skullet renoveres i rigtig mange år)

Det er ikke fordi der ikke er udfordringer i budgettet. Servicen i kommunen er fortsat under et for stramt udgiftspres. Vi ligger tilsyneladende højt på ældreområdet i forhold til andre kommuner økonomisk, men den oplevede service er måske egentlig ikke bedre. Det må selvfølgeligt belyses om der er strukturelle eller andre grunde til høje udgifter. Men det er min vurdering at vi i årene fremover vil opleve stigende serviceudgifter. Udgifter til bedre rengøring (efter Covid) udgifter til bedre normeringer udgifter relateret til offentlig transport for nu bare at nævne nogle. Der er behov for foruden at have et langsigtet anlægsbudget også at have den nødvendige økonomi til at servicen forbedres.

Ønsker i budget processen Omkring drift så vil Enhedslisten arbejde for en fortsættelse af en bæredygtighedspulje i lighed med den der har været administreret af bæredygtighedsudvalget i i dette og sidste år, måske nu placeret under TMU. Med det formål at involvere borgere, institutioner og erhvervsliv i gennemførelsen af den bæredygtigheds strategi som KMB forhåbentligt vedtager i slutningen af året. Beløbsrammen kan meget vel være i samme størrelsesorden som den hidtidige.

Simon Pihl Sørensen nævnte serviceområdet som særligt ramt af COVID-19 Men et andet område der er hårdt ramt er kulturen. Enhedslisten vil gerne afsætte ekstra midler til lokale kulturaktiviteter, det være sig levende eller mere digitalt - men så borgerne fx kan oplevede orkestre kommunen støtter.

Enhedslisten har også ønsker i forhold til anlæg.

Her handler det jo meget om at på lagt ting i en rigtig rækkefølge. Ikke så meget om at finde yderligere udgifter.

Jeg vil derfor blot nævne et par prioriteter

Vi er glade for den øgede opmærksomhed om Lyngby Centrum. Vi er varme tilhængere af det det store projekt vi har igangsat. Det har Enhedslisten længe kæmpet for. Det kræver finansiering også efter 2021.

Men også helt aktuelt skal der gøres noget i Lyngby Centrum og for mere liv i byen. Vi vil gerne se planerne for en bypark i Lyngby på den gl. assistens kirkegård fremrykket mest mulig. Gerne så der i området bliver en legeplads og en mindre friluftsscene.

Vi mener det er vigtigt at optionerne på Lundtofte Skole kommer med nu.

Der skal findes en permanent løsning for musikskolen

Vi vil arbejde for at der i budgetårene (efter 2021) afsættes midler til støjhandlingsplanen

Cykelstiprogrammerne skal på en eller anden måde realiseres (langsigtet) problemet er at fx at de supercykelsti stykker der mangler er meget dyrere end det der er afsat som led i at modtage statslig støtte, men netop derfor er det jo også vigtigt at have en plan klar.

Det er altså ikke fordi Enhedslisten pludseligt elsker budgettet og ikke ser nye ting at kæmpe for. Men det fremlagte giver flere muligheder end de sidste par års. Vi ser frem til forhandlingerne.

